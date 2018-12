Novinky, ČTK

Kvůli ledovce je od pondělního rána pro nákladní vozidla nad 12 tun neprůjezdná silnice I/56 mezi Horní Bečvou na Vsetínsku a Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Omezení v úseku dlouhém 21 kilometrů, kde se nyní pohybuje údržba, by mohlo podle nejnovějších informací skončit před 11:00.

V kraji je nejčastěji zataženo, na Vsetínsku oblačno až polojasno s občasnými mlhami. Místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus tří do plus jednoho stupně Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout plus jednoho stupně Celsia.

Přes den bude většinou zataženo nízkou oblačností, zpočátku se ojediněle může objevit slabé sněžení. Během dne se mohou navíc ojediněle vyskytnout mrznoucí mlhy. Vát bude slabý proměnlivý vítr.

Na silnicích nižších tříd v horských oblastech Libereckého kraje je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Jinak jsou povrchy vozovek mokré a sjízdné s opatrností, teploty byly ráno kolem nuly. Místy viditelnost snižují mlhy. V noci místy slabě sněžilo, přeháňky byly hlavně v Jizerských horách. Ojediněle by slabě sněžit mělo i dopoledne