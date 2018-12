Oldřich Danda, Právo

Na jarním sjezdu už nechcete kandidovat na šéfa STAN, proč?

Chci, aby se Starostové ukázali jako zásadní politická síla v nelehkých časech, a proto je potřeba, aby přišlo nové předsednictvo, které přinese nový drajv. Před důležitými krajskými volbami 2020 by měl mít nový předseda čas se etablovat a ukázat, jak chce hnutí vést.

Já jsem přivedl Starosty k úspěšným senátním a komunálním volbám. Jsou politicky zatím nejvýš, kam se dostali. Ctím ale starostenskou zásadu, že dobrý starosta má čtyři možnosti, jak skončit: odejít včas, odejít zhrzen, začít pít nebo umřít. Já chci odejít včas a na vrcholu.

A co budete dělat?

Pracovat na reformě školství společně s našimi senátory – předsedou senátního školského výboru Jiřím Drahošem a rektorem Mikulášem Bekem. Doufám, že to dáme dohromady a přesvědčíme ostatní včetně ministerstva školství, že je to správná cesta.

Řízení strany by mě v tom omezovalo, stejně jako by to omezovalo STAN, protože jsem stará tvář hnutí a jeden z otců zakladatelů. Už jsem se jednou funkce předsedy vzdal, ale kvůli nesmyslnému trestnímu stíhání Martina Půty jsem byl povolán zpět, ale můj čas už skončil.

Z politiky ale neodcházíte, nebo už nebudete příště do Sněmovny kandidovat?

To je předčasná otázka. Teď chci dělat na reformě školství a poté bych se chtěl vrátit k práci ve školství, která mě těší. Už jsem 16 let v mé obci Suchá Loz ve vedení obce. Už mě popáté zvolili do zastupitelstva a jsem neplaceným místostarostou. Z tohoto hlediska jsem už politický důchodce a politika se nedá dělat do důchodu. A já ji do důchodu dělat nebudu.

Kdo by vás mohl zastoupit?

Spousta lidí. Vidím místopředsedu Víta Rakušana, šéfa poslanců Jana Farského, starostu Pacova Lukáše Vlčka nebo starostu Dolních Břežan Věslava Michalíka.

Jak se žije v opozici za vlády ANO? Není frustrující, když preference hnutí rostou přes třicet procent navzdory kauzám Andreje Babiše a vám stagnují kolem pěti procent?

Naše preference setrvale mírně rostou. Frustrující není život opozice, ale to, jak klesá politická kultura. ANO přitom šlo do politiky s tím, že zvýší politickou kulturu, a teď spíše staví na rozdávání dárků a marketingu, a ne na věcné politice. Nám jde o věc.

Prošel nám návrh na snížení DPH u městské dopravy nebo na zrušení povinné docházky pro předškolní děti. Dnes je to vše o marketingu a o tom, kolik máte na Facebooku lajků, ale věcnost se vytrácí. Nejde jen o ANO, osobně jsem zklamaný z Pirátů, kteří skoro nic neprosadili, ale marketingově jim to vychází, protože se tváří jako protestní strana.

Proč se podle vás ANO tolik daří?

V minulosti to politici přehnali s nabubřelostí a odtržeností od reality. A v politice to tak chodí, že se jde z extrému do extrému. Měli jsme tu přehnaný boj proti korupci a dnes horší kauzy nikomu nevadí. Vše se marketingově přikryje, znevěrohodní a mediálně se to uklidí.

Také je to kvůli spojení mediální, ekonomické a politické moci. Žádný jiný předseda politické strany nevlastní média, byť přes svěřenský fond. On říká, že svá média neovlivňuje. Možná ne, ale dělají to za něj jeho pohůnci, protože dnes některá Babišova média fungují spíše jako ministerstvo propagandy hnutí ANO.

Piráti zase těží z touhy po protestu. Starostové nemohou jako Piráti říkat: Pusťte nás na ně! Protože nám jde o věcná témata.

Kdy přijde čas pro STAN?

Už přišel. Máme nejsilnější klub v Senátu a máme nejvíc komunálních zastupitelů, když přičteme i naše příznivce, kteří kandidovali jako nezávislí. Nikdo nám nevěřil, že se dostaneme do Sněmovny, a jsme tam.

Do politiky jste přišli s tím, že chcete spravedlivější rozpočtové určení daní. To jste s TOP 09 prosadili, jaká je teď vlajková loď vašeho programu?

Decentralizace moci. Subsidiarita, což je ošklivé slovo, které říká, že rozhodovat by se mělo co nejblíž občanům. Je to ideologický směr, který chce omezit byrokracii a korupci. Dnes hrozí krize demokracie a přechod k polototalitnímu systému.

Všechny totalitní systémy měly všechno centralizované, pokud se ale rozhodování přesune blíž k lidem, bude mnohem složitější totalitní systém vytvořit a je menší hrozba, že se staneme satelitem Východu a polototalitním režimem vedle postsovětských republik.

Nám hrozí, že se staneme satelitem Ruska?

Mnohé věci ze strany prezidenta a některých politických stran, zejména extremistických, k tomu směřují.

O zahraniční politice rozhoduje vláda a ta žádné změny trendu nechystá.

Nejste přece naivní beruška a musíte vidět, že je snaha prosadit obecné referendum nebo přímou volbu starostů bez stanovení jejich pravomocí.

To chce SPD a ta není ve vládě.

Obecné referendum podporuje ANO, ČSSD i Piráti.

Ale za podmínek, které to značně ztíží.

Podívejte se do Velké Británie, která je tradiční demokracií, a jaký je tam po referendu o brexitu chaos. K podobnému chaosu můžeme dojít velice lehce i my.

Jaké rozhodování chcete přiblížit k lidem?

Za poslední čtyři roky přibylo 23 tisíc státních úředníků. Stále vznikají nové úřady. My chceme decentralizovat státní úřady, jako to udělalo např. Estonsko. Nevidím důvod, proč by báňský úřad nemohl sídlit v Ostravě, proč statistický úřad nepřemístit do Plzně.

Chtěli bychom reformovat rozpočtové určení krajů, protože kraje nedostávají podle toho, kolik mají silnic, kolik lidí mají v sociálních ústavech, kolik žáků na školách. O sociálních dávkách by měly rozhodovat obce nebo se k nim vyjadřovat, protože znají dobře poměry. Chtěli bychom zamezit zneužívání sociálních dávek tím, že ti, kteří třikrát odmítnou nabídku práce, tak o ně přijdou. Chtěli bychom se zasadit o větší porodnost.

Jak?

Obce a města musí zlepšit podmínky pro mladé, aby u nich mohli najít bydlení a práci.

Kde na to vezmou?

Úspěchem Starostů je lepší přerozdělení daní. Loni obce dostaly o 45 miliard korun víc. A chtěli bychom jít dál a obcím, které se budou zasazovat o zlepšení porodnosti, dát víc peněz.

To chcete zařídit z opozice, nebo budete jednat s vládou?

Nebudeme věčně v opozici, čas Starostů přijde. My se toho nebojíme, jen ať vláda řekne, že nechce víc dětí a že chce všechno centralizovat.

Mělo by se hnutí STAN spojit s jinou stranou, jako to bylo v minulosti s TOP 09? Teď jste dostali košem od lidovců, kteří chtějí jít do eurovoleb sami.

To je škoda, mohli jsme společně ty volby vyhrát. Mrzí mě, že naši nabídku KDU-ČSL odmítla jen proto, že očekávají nízkou účast a že jejich disciplinovaní voliči jim přinesou větší úspěch.

Proč jste se nepoučili z fiaska před sněmovními volbami před rokem a půl, kdy lidovci nakonec couvli ze společné kandidátky? Asi se ukázalo, že jste neslučitelní.

Programově jsme slučitelní byli. Jediný problém bylo to, že je vyděsily průzkumy. Pořád trvám na tom, že by to mělo úspěch. V evropských volbách lidová strana tradičně zvolila své zájmy místo spolupráce.

Ale k vaší první otázce. Samozřejmě že vidím budoucnost STAN samostatně. Jsme nejsilnější komunální i senátní strana, sedíme v devíti krajských radách, máme šest poslanců i europoslance. Značka je hlavně pro komunální volby velmi cenná. Chceme ale spolupracovat s jinými, jsme ochotni i mnohé obětovat, jak jsme už ukázali.

Co návrat k TOP 09? Oni by chtěli.

Vyzkoušeli jsme si to v Praze a uspěli jsme. O evropských volbách jednáme, stejně jako s dalšími, jako je např. SNK-ED. My bereme TOP 09 jako jednu ze stran, se kterými chceme spolupracovat, protože jsou silní v nějakém regionu. TOP 09 je dnes víceméně pražskou stranou.