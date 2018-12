Jan Rovenský, Právo

Čapí hnízdo, dotace pro Agrofert, střet zájmů, zamítnutí vaší žaloby na Slovensko kvůli evidenci ve svazcích StB. Není těch vašich kauz už příliš? Jak vůbec stíháte ještě řídit stát?

Těm opakovaným lžím o Babišovi se stále dokola věnují někteří novináři, to vy tím neustále žijete.

Pokud jde o práci premiéra, tak si každou neděli můžete na mém profilu na sociální síti přečíst, co jsem za týden udělal. Kdybyste měl stejné pracovní tempo jako já, tak už dávno ležíte na JIP. Jsem sice už důchodce, ale jedu i dvacet hodin denně včetně sobot a nedělí.

Pracovitost vám nikdo neupírá. Spíš jde o to, jestli vaše kauzy neškodí České republice.

Já si to nemyslím. Na Evropské radě se mě na neexistující střet zájmů nebo pseudokauzu Čapí hnízdo nikdo nikdy neptal. V zahraniční politice mám jasné výsledky, žádný můj předchůdce nebyl tak aktivní.

Vybojoval jsem zrušení kvót, rvu se za české zájmy v Evropě, poukazuji na věci, které by se měly změnit, a přitom zůstávám proevropský. Musím se smát tomu, když mě někdo obviňuje, že nemám jasné názory. Mám naprosto jasné názory na Schengen, euro, migraci, bezpečnost či ochranu hranic.

Kdo poškozuje ČR, jsou spíš někteří čeští europoslanci, kteří s velkou radostí ve Štrasburku pokračují ve své kampani Antibabiš a kopou do českého premiéra na základě věcí, které jsou nepravdivé.

Kdyby byly nepravdivé, tak proč jste kvůli údajnému střetu zájmů psal dopis Evropské komisi, že budete spolupracovat?

V dopise eurokomisaři pro rozpočet Oettingerovi jsem uvedl, že kabinet na svém zasedání 3. prosince jednal o potenciálním střetu zájmů a konstatoval, že vše je v souladu s českými i evropskými předpisy. V pondělí ale přijdu na vládu s návrhem, že i když s výkladem právníků EK nesouhlasíme, budeme spolupracovat.

Takže kapitulace?

Žádná kapitulace. Jsem přesvědčen, že se to vysvětlí a Evropská komise dojde k závěru, který říkám já i česká vláda, tedy že žádný střet zájmů není, protože jsem postupoval podle českých zákonů a žádná unijní pravidla jsem neporušil.

Vzpomeňte si, jak tady politici udělali zákon na míru proti mně. Když lex Babiš začal platit, zařídil jsem se podle něj a svoji firmu jsem vložil do svěřenských fondů.

Ale ty evropské předpisy se v srpnu změnily. Ostatně europoslanci ve čtvrtek jasnou většinou přijali usnesení, aby proti vám Komise podnikla kroky kvůli údajnému střetu zájmů, a žádají zastavit peníze EU pro Agrofert.

Je tady nějaká interpretace, o níž bude debata s Evropskou komisí na úrovni právníků, s níž už dávno komunikuje naše ministerstvo financí. Středeční debata a čtvrteční hlasování v europarlamentu byly jen politické divadlo organizované některými českými europoslanci.

To dokazuje i to, že ve středu bylo ze 751 europoslanců na zasedání přítomno jen 30 z nich, z toho 19 bylo českých zástupců a z nich řečnilo patnáct. To byli Pospíšil, Polčák, Zdechovský, kteří program Antibabiš přenesli do EU za pomoci jednoho zeleného fanatika, kterého „dohodili“ naši Piráti, a europoslankyně Grässleové, která si na mé kritice staví image už několik let.

A před tím vším do tří evropských deníků unikl interní dokument právníků Evropské komise o tom, že mám střet zájmů. Jaká náhoda.

Podle toho dokumentu máte střet zájmů proto, že stále profitujete z činnosti Agrofertu a máte zásadní slovo při rozhodování o využívání peněz EU.

To je nesmysl. Žádný příjem ze svěřenských fondů nemám, o penězích EU jsem nikdy nerozhodoval a ani nerozhoduji. Ve všem se řídím podle lex Babiš, se svou bývalou firmou nemám kontakt, neprofituji z ní, žádný střet zájmů nemám.

Agrofert dotace nedostává už od srpna. Jak velký problém to pro vaši bývalou firmu představuje? Hrozí kvůli tomu propouštění?

Když se svou bývalou firmou nemám kontakt, tak to logicky nemůžu komentovat, protože to jednoduše nevím. Takže se na to budete muset zeptat mé bývalé firmy, odkud jsem odešel v roce 2014.

Jen vás žádám, až příště o ní budete psát ve vašem deníku, tak kromě součtu dotací laskavě uveďte i odvody do českých veřejných rozpočtů, které byly třikrát větší. Pokud dotace od roku 2006 byly deset miliard, z toho rozpočtu ČR to bylo

3,5 miliardy, tak odvody byly 30 miliard.

Jestli Agrofert dostává nějaké dotace, tak za úplně stejných podmínek jako všechny české firmy, které se o ně mohou ucházet. Jelikož jde o firmu s velkým obratem, tak na první pohled ty dotace vypadají vysoké, ale úměrně tomu jsou vysoké i odvody.

Můj vstup do politiky měl na moji bývalou firmu velmi negativní dopad. Za prvé proto, že jsem z ní musel odejít, za druhé proto, že se stala terčem různých systematických kontrol, a za třetí, že firma je nespravedlivě napadána a pomlouvána za různé nepravdivé věci, což mě mrzí, a všem mým bývalým zaměstnancům se za to omlouvám.

Městský úřad Černošice na základě podnětu české pobočky Transparency International proti vám zahájil správní řízení kvůli podezření, že ovládáte média. V pondělí se o tom má jednat, čím se budete bránit?

Já tam nepůjdu, budou mě zastupovat právníci. Především je ale Transparency International pochybná neziskovka, která v minulosti žila z milionů od resortů vnitra a zahraničí a od státních firem i za doby ODS. Dostávala také peníze z OLAF (evropský úřad pro boj proti podvodům). To vše lze vyhledat ve veřejných zdrojích.

Kde se budete soudit o evidenci ve spisech StB, když soud ve Štrasburku odmítl vaši žalobu na Slovensko?

Neodmítl. Podle toho, co mi říkali moji právníci, tak se tím soudci z procesního hlediska nezabývali. Vysvětlují si to tím, že to je proto, že pokračuje soud na Slovensku.

Chvíli takový názor byl, že na Slovensku to už nejde, proto jsem se obrátil na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Jenže se ukázalo, že to na Slovensku jde. Klidně se budu soudit až do konce života a ten soud vyhraju. Už jsem ho třikrát vyhrál a pak slovenský Ústavní soud čirou náhodou pár dní před sněmovními volbami verdikty zneplatnil s odůvodněním, že jsem jako řada jiných lidí údajně žaloval špatnou instituci.

Je v kauze Čapí hnízdo nějaký posun?

Máte na mysli tu deset let starou vymyšlenou kauzu, kdy nikdo nic neukradl, nekorumpoval, peníze skončily ve farmě, kde jsou vidět, a následně, i když firma na to měla nárok, se rozhodla, že finance vrátí? Nebo ten hnus se zneužitím mého syna, který předvedli novináři?

Myslel jsem, jestli jste kvůli ní vypovídal na policii.

Orgány činné v trestním řízení pokračují ve vyšetřování, víc se s vámi o tom nebudu bavit. Ale spíš to vypadá, že živou kauzu teď vyšetřují média, která mají už dávno na všechno názor, takže vlastně ani nepotřebujeme soudy.

Novináři mě vlastně v tomto politickém procesu odsoudili a nikomu to ani nevadí.

Pojďme od vašich kauz jinam. Když BIS varovala před ruskými a čínskými agenty, prezident Zeman se její zprávě vysmál. Jsou v BIS čučkaři, nebo mají zpravodajci pravdu?

Pan prezident vyjádřil svůj názor, má informace ze svého okolí a ze svých zdrojů.

Já k práci BIS nemám žádné výhrady. Myslím si, že svou práci dělá dobře. Po celém světě se pohybují agenti z různých zemí. Šlo by o naivitu se domnívat, že nepůsobí i v Česku.

Prezidentovi dělají starosti spíš radikální islamisté. Co je větší riziko: islámský terorismus, nebo ruští a čínští špioni?

Jsem přesvědčen o tom, že náš největší nepřítel je mezinárodní terorismus. S Ruskem a Čínou musíme komunikovat, stejně jako to dělá Německo nebo Francie.

S Ruskem je třeba mluvit kvůli Sýrii a o to se EU snaží. Čína je zase obrovský investor, ale je pro nás důležité přijmout zákony, abychom měli možnost zasáhnout v případě, kdy by hrozilo nebezpečí převzetí kritické infrastruktury státu, která je v držení soukromého vlastníka, cizím státem, jak je to možné v Německu nebo v USA.

Na islamisty se ptám proto, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) varovala před nebezpečím nekontrolovatelného vstupu muslimů na naše území, který je údajně kamuflován jako doprovod nemocných lidí či kvůli lázeňské péči. Lze se proti tomu vůbec bránit, když v EU máme volný pohyb osob?

Samozřejmě že jde, a také se bráníme. Už jen to, že to NCOZ říká, tak o tom ví a ve spolupráci s dalšími službami musí situaci sledovat a reagovat.

Je pravda, že radikální islamisté operují na našem území?

Nechci zacházet do detailů, protože se dostáváme k debatě, která je v nějakém režimu utajení, takže jen řeknu, že monitorujeme lidi, kteří mohou být potenciální problém. A už v minulosti BIS s policií zadržela slovenského státního příslušníka.

Na vánočních trzích ve Štrasburku vraždil francouzský islamista. Může se něco podobného stát v Praze?

Děláme všechno pro to, aby se to v Česku nestalo. Pro naši vládu je bezpečnost našich lidí prioritou, nebezpečí nám nehrozí. Prosadil jsem zrušení uprchlických kvót, monitorujeme, kdo k nám přichází, kdo chce v naší zemi žít, kdo chce u nás investovat, i když nám svým rozhodnutím Ústavní soud teď zkomplikoval život.

Co tím myslíte?

Dosud to bylo tak, že cizinec, který v Česku byl nelegálně, a soud rozhodl o jeho deportaci, tak musel odjet. Dostal na to většinou týden a bylo jedno, když by si během té doby našel přítelkyni, se kterou se chtěl oženit. Jenže toto opatření nám ÚS zrušil.

Nyní se tak dotyčný bude moci odvolat, což celé řízení protáhne o další měsíce, protože na našich orgánech bude dokazování, že jde o fiktivní sňatek. A to představuje určité nebezpečí, kterým se bude zabývat i Bezpečnostní rada státu a na které musíme legislativně zareagovat, abychom se mohli účinně bránit.

Kromě toho jsem se domluvil s panem ministrem vnitra Hamáčkem, že předloží pozměňovací návrh k zákonu, podle něhož k rozhodnutí o deportaci cizinců, kteří u nás spáchají trestný čin, budou mít soudy maximálně půl roku a ne libovolnou lhůtu jako dosud, kdy dotyčný žije dál v Česku.

Lidovecká europoslankyně Šojdrová, která usiluje o převezení syrských sirotků, vaši vládu vyzvala, aby Česko z uprchlických táborů v Řecku přijalo první skupinu dětí, nově se zmiňuje i o rodinách. Jak se k tomu postavíte?

S paní Šojdrovou se už nemám o čem bavit a nemám důvod se s ní setkávat. Svoje stanovisko jsem jí již v minulosti sdělil a informoval jsem o něm i veřejnost. Jsem přesvědčen, že děti mají vyrůstat ve svém přirozeném prostředí, a podle mě je třeba pomáhat na místě.

Společně s Českým červeným křížem pokračuji v projektu vesničky pro sirotky přímo v Sýrii. Máme už v nabídce pozemky, vypracovávají se studie a v lednu proběhnou na místě první jednání.

Vaše vláda se odmítla připojit k marrákešskému paktu OSN o migraci, v New Yorku se ale 17. prosince má podepisovat globální pakt OSN o uprchlících, který zůstal mimo pozornost médií a který má podle kritiků de facto zavést přerozdělování uprchlíků, jak s tím počítaly kvóty EU. Jak se k tomu vláda postaví?

Vím o tom a už jsem o tom mluvil s panem Hamáčkem a ministrem zahraničí Petříčkem a požádal jsem je, abychom se k tomu paktu nepřipojili.

Myslím si, že nepotřebujeme žádné globální pakty, aby nám pak někdo říkal, co máme dělat a co ne. Máme české a evropské zákony, kterých máme ažaž. Z hlediska migrace máme jasno, nikdo k nám nebude přicházet bez naší vůle.

Platí to totéž o istanbulské úmluvě o násilí na ženách? O ní zase kritici mluví jako o trojském koni genderové ideologie.

O tom ještě povedeme debatu, mám ale za to, že naše zákony dostatečně chrání ženy proti násilí. Proto i v tomto případě jsem přesvědčen, že nepotřebujeme další novou úmluvu, navíc zase nezávaznou.

Rozumím tomu, že účastnit se konference v Istanbulu, Marrákeši nebo v New Yorku je příjemné, když jsou ale všechny ty pakty a úmluvy nezávazné, tak proč se o nich vlastně bavíme? Je to jen ztráta času.

Hodně se začalo debatovat o vašem návrhu, aby děti měly obědy zdarma. Když k tomu připočtu, že jste souhlasil s proplácením prvních dnů nemoci, se zvyšováním rodičovského přídavku i minimální mzdy, chcete stále tvrdit, že ANO je středopravicové?

Mnohokrát jsem vám přece říkal, že jsme široce rozkročené hnutí a že nevěřím na levici a na pravici. Naše hnutí na jedné straně snižuje daně a zadlužení ČR, usilujeme o digitalizaci a zmenšování byrokracie, ale máme i sociální cítění. Proto ANO zvýšilo důchody a zajistilo studentům a důchodcům slevu na jízdném. Podpořilo rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Těší mě, když mi jedna babička napíše, že má radost, že může jet na Šumavu za vnučkami čtyřikrát ročně, když doposud si mohla dovolit jednu cestu ročně.

Vás a jí možná, ale státní kasu asi moc ne. Jak to jde dohromady se snižováním daní a s úsporami? Nebo byste souhlasil se sektorovou daní pro velké firmy, jak to chce ČSSD třeba kvůli obědům pro děti?

Daně navyšovat rozhodně nechceme. Pamatuji si, že se třeba soc. dem. netvářila na zvyšování daní pro hazard, když jsem to jako ministr financí navrhl a byl jsem pak tradičními stranami přehlasován. ČSSD také prosazuje navýšení životního minima, čemuž se bráníme, protože nechceme navyšovat peníze lidem, kteří by asi mohli jít pracovat, ale buď nechtějí, nebo pracují načerno.

A pokud jde o obědy pro děti, tak je nechceme plošně pro všechny děti, jak si to představuje ČSSD. U obědů jsem se inspiroval hlavně v Maďarsku, Finsku i na Slovensku, státní kasu by to vyšlo asi na 1,5 miliardy ročně. Naše představa je, že by na ně měly nárok jen ty děti, jejichž rodiče pobírají přídavky na děti, což se podle našich odhadů týká asi 150 tisíc dětí z 1,2 milionu ve školkách a na prvním a druhém stupni škol. Netýkalo by se to ale dětí v soukromých a církevních školách.

Je pravda, že se ANO s ODS dohodlo na tom, že živnostníkům se zvýší kvůli zavedení EET paušál z jednoho na dva miliony?

Na ničem jsme se s ODS nedohadovali. Zavedení třetí a čtvrté fáze EET ale chceme živnostníkům a řemeslníkům vynahradit zvýšením paušálu na dva miliony a snížením sazby DPH z 21 na 10 procent, což znamená, že jim v kapsách

zůstane 3,4 miliardy.

Chci dělat maximum pro to, aby se lidé měli dobře, a zlepšovat jim život. Proto třeba ty slevy na jízdném, proto to zvyšování důchodů.

Potřebujeme ale také mít jasnou rodinnou politiku. Musíme stavět jesle a školky, aby naše ženy měly možnost se vrátit do práce. Mladé rodiny by měly dostávat půjčky, aby si mohly postavit dům nebo koupit byt. A také bychom měli lidi motivovat, aby se nebáli mít víc dětí.

Například v Maďarsku jsou rodiny motivovány s narozením každého dítěte, ale ta největší motivace je při třetím dítěti, kdy pak stát rodinám odpustí půjčku na bydlení ve výši až 50 tisíc eur, kterou si mohou vzít, jen když otec či matka pracují. A to je politika Orbánovy středopravé vlády. Možná bychom něco podobného mohli zavést i u nás.