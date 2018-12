Michael Polák, Právo

Ve škole, jež procházela rozsáhlou rekonstrukcí, se před několika dny nečekaně zřítila část nosné stěny a s ní v řetězové reakci i strop a klenby. Kvůli zatěžující dopravě v okolí školy i čerstvě napadanému sněhu proto statici doporučili okolí školy úplně uzavřít. Řidiči kvůli tomu musí použít komplikovanou objízdnou trasu.

„Bylo nutné to udělat, i kvůli tomu, že napadl sníh a statická situace v budově školy se zhoršuje. Nechtěli jsme riskovat další posuny, které by mohly vést až ke zřícení stěn školy,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Podle Hany Gattermayerové, inženýrky pro statiku a dynamiku staveb, je situace vážná, protože k havárii došlo ve spodním podlaží několikapatrové školy. „To spodní podlaží nese všechno, co je nad ním, proto je v tomto případě nebezpečí destrukce velké,“ uvedla statička.

Průjezd Jabloncem ve směru do Jizerských hor i Krkonoš je uzavřený. Kritická situace má trvat několik měsíců

FOTO: Michal Polák, Právo

Uzavírka na minimálně tři měsíce



Řidiči musí počítat s tím, že nejde o žádné krátkodobé opatření. „Okolí školy bude uzavřené minimálně tři měsíce a spíše ještě déle,“ míní šéf odboru investic a správy nemovitého majetku na libereckém krajském úřadu Vladimír Koudelka.

Krajský úřad teď podle něj bude muset rozhodnout, co se školou bude dál. „Jestli bude možné v rekonstrukci budovy pokračovat, nebo bude nutné přistoupit k demolici,“ uvedl Koudelka. Záchrana budovy by přitom podle něj byla velice stavebně i finančně náročná. Do konečného rozhodnutí ale ještě promluví památkáři, protože budova školy z roku 1882 je památkově chráněná.

Krizová situace ve škole je velmi nepříjemná pro Liberecký kraj. Rekonstrukce školy byla totiž zařazena do více než půlmiliardového projektu výstavby osmi Center odborného vzdělávání, v nichž se modernizují dílny, laboratoře a pořizují se úplně nové stroje. Část projektu probíhala i v jablonecké škole, prostavět se tu mělo 64 milionů korun, na dalších 20 milionů mělo přijít vnitřní vybavení. Na celý projekt čerpá Liberecký kraj Evropskou dotaci a kvůli problémům v Jablonci teď reálně hrozí, že o ni přijde.

Nosná zeď se v budově školy zřítila na konci listopadu. V budově v tu chvíli nikdo nebyl, ani stavební dělníci. Výuka školy byla od začátku rekonstrukce přesunuta do jiné budovy v Jablonci a do dílen musí studenti dojíždět do nedalekého Železného Brodu. Od začátku rekonstrukce se prostavělo zhruba šest milionů korun, stavební práce jsou ale kvůli havárii úplně zastaveny.