zpe, Novinky, ČTK

„Ministr vnímá, že v zemi románů jako Cirkus Humberto mají cirkusy svoji tradici. V soukromých hovorech se vždy táže, na co by kdo chodil do cirkusů, kdyby v nich nebyla zvířata,“ popsal úternímu vydání deníku blízký zdroj z Tomanova okolí.

Sám ministr nechtěl změnu komentovat. „Obraťte se na tiskové oddělení, neřeknu vám ani dvě věty,“ reagoval na dotaz Novinek.

Tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý řekl, že resort nebude novelu komentovat, protože ještě není finální verze a může se měnit.

„Pracovní skupina se dosud sešla dvakrát, další jednání bude v lednu. Dohodli jsme se, že průběh jednání nebudeme komentovat, stejně jako varianty, o kterých se diskutuje. Naším cílem je najít co nejlepší řešení s ohledem na zdraví zvířat,“ uvedl Bílý.

Cirkusáci lobbují proti zákazu



Součástí cirkusů jsou běžně kromě drezúry zvířat i vystoupení artistů, klaunů nebo kouzelníků. Petici proti zvířatům v cirkusech podepsalo asi 14 tisíc lidí. Zhruba stovka aktivistů začátkem října demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni a na konci října u cirkusu Bob Navarro King. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních.

Téma vyhrotila kauza nelegálního zabíjení tygrů a obchodu s částmi jejich těl letos v červenci. V případu jsou tři obvinění, mezi nimi je sedmašedesátiletý provozovatel zooparků u Prahy a Doks na Českolipsku Ludvík Berousek.

Zástupci největších cirkusů v návaznosti na chystanou novelu žádají diskusi. Podle provozovatelů ministerstvo návrh oznámilo bez empirické studie, výzkumu či sběru dat v terénu. Cirkusy předem žádné indicie o chystané novele zákona na ochranu zvířat proti týrání neměly. Brání se, že zvířata v cirkusech nejsou týrána, jsou spíše považována za členy rodiny.