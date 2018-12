jas, Novinky

Za prvních devět měsíců se v ČR narodilo 86 636 dětí a zemřelo 84 957 lidí. Kojenecká úmrtnost se meziročně mírně snížila na 2,5 promile.

„Podíl dětí narozených mimo manželství dosáhl 48,5 procenta a byl v meziročním srovnání mírně nižší. Údaje za třetí čtvrtletí tak potvrzují zastavení dlouhodobého trendu rostoucího podílu dětí narozených mimo manželství,” konstatoval ČSÚ.

Populace Česka se během prvních tří čtvrtletí rozrostla o 27,7 tisíce na 10,638 milionu osob. Většinu přírůstku, 26,1 tisíce, zajistila zahraniční migrace. 1,7 tisíce obyvatel přibylo zásluhou převahy živě narozených nad zemřelými

Demografové si povšimli i vysokého počtu sňatků. Od ledna do září jich bylo 47 793. „Nejvíce svatebních obřadů se letos konalo v červnu, a to téměř 10 600. Šlo o nejvyšší měsíční počet za posledních devět let. Více jak 10 tisíc párů snoubenců vstoupilo do manželství také v průběhu srpna. Vůbec nejoblíbenější bylo datum 18. 8. 2018,” uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Do ČR se ze zahraničí přistěhovalo 43 059 lidí a ze země odešlo 16 699 osob. Do ČR nejčastěji mířili občané Ukrajiny, Slovenska, Rumunska a Bulharska. Ukrajinci představovali i nejvyšší počet vystěhovalých.