Karolina Brodníčková, Právo

Vyplývá to z usnesení ostravské soc. dem., které má Právo k dispozici. Hašek Právu potvrdil, že kandidaturu zváží.

Dosavadní předseda strany, vicepremiér vlády a ministr vnitra Jan Hamáček podporu svých ostravských kolegů nedostal.

Na post místopředsedkyně ostravští sociální demokraté navrhli svou šéfku Janu Vajdíkovou, které stejně jako Zimolovi a bývalému ostravskému poslanci Adamu Rykalovi před volbami v roce 2017 tehdejší vedení ČSSD pod taktovkou Bohuslava Sobotky zatrhlo kandidaturu do Sněmovny.

Sociální demokracie je v krizi a já jsem připraven jí pomoci bez ohledu na funkce Michal Hašek

Špičky ostravské ČSSD čelily ze strany bývalého vedení kritice, že tamní stranickou buňku ovládly skrze nábor svých příbuzných. Ostravané byli vzpurní i směrem k současnému vedení, když i přes odpor předsednictva soc. dem. podpořili v senátních volbách bývalého šéfa strany Jiřího Paroubka. Ten nakonec stejně neuspěl.

Hašek, který založil platformu Zachraňme ČSSD a donedávna návrat do vysokých stranických pozic odmítal, nyní svou kandidaturu zváží. Sociálním demokratům za důvěru a výzvu, aby kandidoval, poděkoval.

„Do sjezdu zbývají ještě tři měsíce a já jsem nepočítal s tím, že bych se ucházel o místo v nejužším vedení. Sociální demokracie je v krizi a já jsem připraven jí pomoci bez ohledu na funkce, přednost dávám novým tvářím. Výzvu beru vážně a budu ji zvažovat,“ napsal Právu.

Zimola už dříve Právu potvrdil, že kandidovat na předsedu strany proti Hamáčkovi bude, pokud ucítí podporu v členské základně.

Víchu ostravský návrh pobavil



Apel ostravských kolegů nebere naopak vážně Vícha. „Na prvního místopředsedu v žádném případě kandidovat nebudu, když už, tak na předsedu,“ řekl Právu se smíchem.

Poté, co se dověděl o dalších návrzích Ostravanů, ještě dodal: „Jestli je tam navržen i pan Hašek, tak je to další důvod, proč bych já v žádném případě nemohl být místopředseda. Mohl bych být předseda, ale to by tam pan Hašek nemohl být,“ dodal.

Šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Sjezd ČSSD se bude konat 2. března v Hradci Králové. Stávající vedení strany, tedy Hamáček a místopředsedové Martin Netolický, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna a Jana Fialová, na něm dají funkce k dispozici. Onderka chce kandidovat na statutárního místopředsedu, naopak Foldyna znovu obhajovat funkci nechce. Fialová si to rozmyslí.