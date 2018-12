Podle listopadového volebního modelu společnosti Median by zvítězilo hnutí ANO se ziskem 29,5 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 13,5 a Piráti 13 procent. SPD průzkum přisoudil 10 procent, ČSSD 7,5 procenta, komunistům sedm procent. Uspělo... Celý článek Volby by vyhrálo ANO, ODS se s Piráty přetahuje o druhou pozici»