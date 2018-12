Petr Kozelka, Právo

Most u Černé Hory na Blanensku začali dělníci opravovat loni. Při rekonstrukci se ale přišlo na to, že konstrukce je mnohem více poškozená, než se předpokládalo, a kvůli akutní hrozbě zřícení musel být most na několik týdnů zcela uzavřen.

Poté, co jej dělníci podepřeli, se na něj v omezené míře vrátila doprava, nakonec letos na jaře začala demolice celé stavby. To znamenalo komplikaci pro řidiče i obyvatele městysu Černá Hora, neboť tisíce aut a kamionů musely jezdit přímo středem obce.

Řidiči se dočkali nově otevřeného mostu

FOTO: Petr Kozelka, Právo

„Takový most nedemolujeme každý den, zvlášť takto velký. Myslím, že v posledních deseti letech je to ojedinělá akce,“ prohlásil v dubnu ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala. ŘSD zároveň vyhlásilo, že nový most chce mít hotový do konce roku.

„Během jediné stavební sezony jsme dokázali původní most rozebrat, shodit, a vystavět úplně nový s technickou životností 100 let. Most dlouhý 100 metrů je nyní připraven na navedení dopravy i bez tíhového zatížení. Počítáme, že s běžnou údržbou, kterou poskytujeme i dalším pěti tisícům mostů v naší správě, vydrží oněch zmíněných 100 let. Celá stavba i s demolicí starého mostu vyšla na 64 milionů korun,“ prohlásil při otevření mostu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Tah 1/43 z Brna na Svitavy už roky nestačí intenzitě dopravy, silnice nenabízí příliš možností bezpečného předjíždění a nervózní řidiči pak často riskují, což vede k mnoha tragickým nehodám, kvůli kterým si komunikace vysloužila i přízvisko silnice smrti.

Řidiči i obyvatelé obcí v okolí silnice roky marně volají po stavbě dálnice, kterou politici slibují už roky. Začátek stavby, natož její dokončení, je ale v nedohlednu.