„Hovořil jsem o tom s předsedou Hamáčkem i místopředsedou Onderkou. Budeme o účasti prezidenta jednat ve vedení. Neformálně předpokládáme, že ho pozveme,“ řekl Právu místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna.

„My jsme v minulosti zvali prezidenty na sjezdy vždy, i když byl hlavou státu Václav Klaus. Nevidím na tom nic špatného,“ řekl Právu šéf senátorů ČSSD Petr Vícha. Očekává však, že si do svých odpůrců Zeman při takové návštěvě rád rýpne.

„V podstatě dokud neskončí ČSSD smrtí, tak mám dojem, že nebude jeho bažení po pomstě ukojeno,“ dodal.

Zimola ho naštval



Hamáčkovi by mohla účast Zemana pomoci v souboji o post předsedy, který zřejmě svede s bývalým prvním místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou. Ten už Právu řekl, že by kandidoval na šéfa, pokud ucítí podporu členské základny.

Podle informací Práva Zimola, který léta patří k podporovatelům hlavy státu, Zemana zklamal svou nedávnou rezignací na post ve vedení. Zeman by také nemusel podpořit výměnu lídra soc. dem. vzhledem k obavám z následného ohrožení stability kabinetu ANO a ČSSD.

Bývalý místopředseda ČSSD Jiří Zimola

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zemanova účast by však také mohla ve volbě vedení uškodit místopředsedovi Martinu Netolickému, který bude funkci rovněž obhajovat a prezidenta v minulosti veřejně zkritizoval za jeho „tvůrčí výklad Ústavy“. V prezidentské volbě navíc podpořil jeho protikandidáta Jiřího Drahoše.

O pozvání hlavy státu na svůj sněm bude zřejmě jednat i vedení ANO. Pokud by jej pozvalo, jednalo by se o první Zemanovu návštěvu sněmu Babišova hnutí. „Ještě jsme o tom nemluvili, nevím,“ řekl Právu první místopředseda Jaroslav Faltýnek.

Podle zdroje Práva blízkého vedení hnutí ANO však účast není příliš pravděpodobná. ANO chce na sněmu řešit hlavně programové body, účast hlavy státu by zbytečně zdržovala. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nicméně potvrdil, že v čase obou sjezdů vládních stran nemá ještě hlava státu plný kalendář.

Zeman se na sjezdu ČSSD ukázal po pěti letech letos v únoru na pozvání tehdejšího šéfa a podporovatele Milana Chovance, který ale ve volbě pohořel. Bývalý předseda soc. dem. Bohuslav Sobotka Zemana pozval naposledy v roce 2013.

Faltýnek a Vokřál



Premiér Andrej Babiš nebude mít takřka určitě ve volbě šéfa na sněmu ANO protikandidáta. Souboj se však zřejmě svede o post jeho pravé ruky. Tu se chystá obhajovat Faltýnek. „Ale kandidátů bude určitě řada. Petr Vokřál je také nominován na prvního místopředsedu,“ dodal.

Brněnský exprimátor a místopředseda ANO Vokřál Právu potvrdil, že do vedení znovu kandidovat bude, není však ještě rozhodnutý, na jakou pozici. „Dostal jsem nominaci, jsem za to rád, ale na druhou stranu si myslím, že první místopředseda by měl být v Praze,“ řekl.

Zeman loni navštívil sjezd komunistů, kterým doporučil jednat s ANO o vládě, a konferenci SPD Tomia Okamury. Pravidelně navštěvuje i sjezdy Strany práv občanů, v níž je čestným předsedou.