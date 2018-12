Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury STEM vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,7 procenta hlasů. Oproti říjnu by si tak polepšilo o 2,3 procentního bodu. Posílili by také druzí Piráti. Do Sněmovny by se v listopadu nejspíš dostalo... Celý článek Babišovo ANO posiluje, ukazuje další průzkum»