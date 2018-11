Novinky, ČTK

Městský úřad Černošice je úřad s rozšířenou působností pro obce v okrese Praha-západ. Premiér žije v Průhonicích, které patří do tohoto okresu.

Podnět odeslala v srpnu na černošický městský úřad organizace Transparency International ČR (TI).

Pod holding Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Členům vlády je přitom zakázáno být ovládající osobou firem, které provozují rozhlas, televizi nebo vydávají noviny. Pokud úřad shledá porušení zákona, hrozí premiérovi čtvrtmilionová pokuta.

Babiš: Je to nesmysl

Ředitel TI David Ondráčka již dříve Novinkám řekl, že si od správního řízení příliš neslibuje. „Babišovi hrozí jen finanční pokuta, která pro něj není problém. Ale přijde mi normální to podat. Je to krok ve hře, kdy jsme na něco přišli,“ řekl Ondráčka.

Babiš v létě Novinkám napsal, že to, co tvrdí TI, není pravda. „Je jedno, kdo to bude řešit. Je to nesmysl, Ondráčka dělá politiku, nevím, od koho má zase příjmy,“ rozčílil se Babiš. „Svou firmu jsem vložil do svěřenského fondu, jak mi určil zákon, který Sněmovna přijala jenom kvůli mně, a tím jsem se vzdal celé firmy,“ uvedl.

TI podle něj nemá žádné důkazy, že by firmu nebo média nějak ovlivňoval. „Ani je mít nemůže, protože se nic takového neděje. Pan Ondráčka dělá politiku účelově proti mně a lže,“ zdůraznil Babiš.