Vysoká i černá zvěř začala v centrálním Krušnohoří sestupovat do středních poloh před zhruba dvěma týdny. Nesoustředí se ale okolo krmelců, volně migruje v přírodě, což podle Kovaříka značí, že zvěř neočekává v blízké době silné přívaly sněhu. „Kdyby napadl sníh, tak by s těmi svými kopýtky nemohla chodit tak jako my a propadala by se a špatně by se ke krmelcům dostávala,“ vysvětlil Kovařík.

Na druhou stranu je podle pozorovatele přírody ze Šindelové vidět, že má zvěř silné podkožní zásoby. „Tam je vidět, že zima asi studená bude,“ poznamenal Kovařík s tím, že podobně jsou připravena na mrazivé počasí i domácí zvířata, která žijí venku na dvorku.

„Psi, kočky mají nádhernou krásnou srst. Ale ne ty domácí, co jsou venku na dvě hodiny. Vidět je to i u jelení zvěře nebo divočáků, kolik jen mají letos štětin,“ popisoval.

Podobně vybavení na tuhou zimu jsou podle slov Kovaříka i opeřenci.

„Opeření mají husté, pečlivé. Sýkorku, která narazila na okno, jsem vzal do ruky, a tak jsem viděl těch peříček, jak jsou krásně připravená na zimu. Také včely jsou letos v zavoskování pláství velice pečlivé. Takže ano, budou studené epizody, ale také teplejší, že se dostaneme k oblevám,“ konstatoval Kovařík.

Mají nadměrnou chuť k jídlu

Teplejší obraty počasí by mohly nastat do konce roku odhadem ještě dvakrát, třikrát. Pokaždé, když začne foukat teplejší vítr od západu, tedy od moře. Stálejší počasí lze podle meteorologa očekávat v nadmořských výškách nad osm set metrů.

„Zima ale bude malinko teplotně podnormální,“ míní Kovařík, podle kterého do konce roku nelze ani očekávat žádné sněhové kalamity. Mezi další atributy, podle nichž lze vypozorovat silnější zimu, co se týká teplot, je nadměrná chuť k jídlu.

„Kocour začal už na konci srpna jakoby na povel jíst a jíst. Jestli mu dříve stačila jedna kapsička, kterou kupujeme, tak nyní ani omylem. Musíme mu přidávat suché a občas vaříme navíc vývary. Kdybych mu ho dal v červenci, tak to nežere. Rozežrali se rovněž králíci. I u nich je vidět krásná srst,“ dodal Kovařík.

A hned dodává, že se s ochlazením nastěhovaly do přípraven žrádla pro domácí zvířectvo myši. „Když tam nemáte pastičku, tak by vlezly do čehokoliv,“ uzavřel pozorovatel přírody.