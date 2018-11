Zimola a Rykala ze sociální demokracie trafiky nedostanou

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) narazil v uplynulých dnech s nominací dvou známých členů ČSSD do kontrolních orgánů polostátních firem v jeho resortu. Ministr totiž navrhoval v té době ještě prvního místopředsedu soc. dem. Jiřího Zimolu do dozorčí rady Budějovického Budvaru a bývalého poslance soc. dem. z Moravskoslezského kraje Adama Rykalu do dozorčí rady Povodí Odry.