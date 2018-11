Barbora Zpěváčková, Novinky

18:15 - On-line přenos z jednání Sněmovny končí, děkujeme za pozornost

17:26 - Premiér Andrej Babiš (ANO) se na tiskové konferenci obul do Pirátů. „Dnes šlo hlavně o to, aby opozice mohla urážet a ponižovat. Vynikali v tom hlavně Piráti, některá ta vystoupení musela být pod vlivem drog, bylo to nechutné,” prohlásil Babiš.

17:19 - Místopředseda STAN Vít Rakušan zůdraznil, že 92 poslanců, kteří hlasovalo pro nedůvěru vládě, reprezentuje 2,5 milionu voličů. Podotkl, že velká část lidí vnímá působení Andreje Babiše jako problém.

17:10 - Fiala řekl, že ODS je pro to, aby se tento neudržitelný stav vyřešil předčasnými volbami. O těch mluvila ČSSD. Podle šéfa TOP 09 Pospíšila ale sociální demokraté předčasné volby nechtějí.

17:01 - Předseda ODS Fiala řekl, že vláda není polokomunistická, ale jasně se opírá o KSČM.

16:52 - „Nepovolíme,” prohlásil šéf Pirátů Ivan Bartoš. Kritika vlády je podle něj oprávněná.

16:45 - „Nesmíme rezignovat. Musíme dále upozorňovat na to, že tato situace není správná,” reagoval po výsledku hlasování předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

16:40 - Šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček řekl, že hlasování dopadlo podle očekávání. „Bylo jasné, že opozice nemá dostatek hlasů, aby vyslovila vládě nedůvěru,” konstatoval na tiskové konferenci. On sám nijak nehlasoval, stejně jako ostatní poslanci soc. dem. opustil sál. „Necítím se jako rukojmí,” řekl.

16:36 - Pro nedůvěru vládě hlasovalo 92 poslanců, proti jich bylo 90.

16:26 - Vláda ANO a ČSSD má i nadále důvěru Sněmovny. Hlasování o nedůvěře menšinový kabinet ustál.

16:14 - Poslanci hlasují podle očekávání. Šest opozičních stran - ODS, Piráti, SPD, lidovci, TOP 09 a STAN hlasují pro nedůvěru vládě. Naopak poslanci ANO a KSČM jsou proti návrhu.

16:10 - Pro nedůvěru vládě se už vyslovil Miroslav Kalousek (TOP 09), Václav Klaus ml. (ODS) či Helena Langšádlová (TOP 09).

16:05 - Po sedmi hodinách poslanci ukončili debatu a chystají se hlasovat. Podle jednacího řádu se každý poslanec musí postavit a říci své stanovisko.

15:58 - Babiš se stal terčem i pro dalšího z Pirátů - Mikuláše Peksu. „Žádní konspirátoři nečerpají dotace, novináři nemění jeho vyjádření a nevytvářejí nové verze,” oponoval premiérovým výrokům.

15:20 - Michálek připomněl slova Babiše o tom, že nikdy neodstoupí. „Řekl jste, že vás budeme muset porazit ve volbách. Tuto výzvu přijímáme. Když jsem to před třemi roky říkal paní primátorce Krnáčové (ANO), tak se smála. A já vám říkám, užijte si to, smějte se, máte na to maximálně tři roky,” vzkázal Michálek Babišovi.

Narážel na to, že ANO v komunálních volbách skončilo páté, Piráti skončili druzí na pásce.

15:15 - Do Babiše a vlády se zostra pustil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Zdůraznil, že hnutí ANO má v gesci některá ministerstva už pět let, ale nic zásadního se neděje. Zkritizoval i to, že Česko nepokročilo v oblasti digitalizace. „Selfie s estonským premiérem není výsledek práce na digitalizaci,” zdůraznil Michálek.

„To, jakým způsobem se plní programové prohlášení vlády, tak to vypadá, jako když se plnil plán během komunistického režimu a předstíralo se, že se plní na 120 procent,” řekl Michálek.

15:02 - Někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zkritizoval Zaorálka za jeho projev. „Lubomír Zaorálek se dnes stal hlavním advokátem Andreje Babiše. Ale to, že někdo vyhrál volby, neznamená, že je v právu, že jeho jednání mám schvalovat a že to má být více než moje svědomí,” reagoval na Twitteru.

@ZaoralekL se dnes stal hlavním advokátem A.Babiše..... ale to že někdo vyhrál volby neznamená, že je v právu, ze jeho jednání mám schvalovat a že to má být více než moje svědomí. #principy #demokracie #ferpolitika — Marian Jurečka (@MJureka) 23. listopadu 2018

14:45 - Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že chápe opozici, že vyvolala debatu o nedůvěře vládě. „Na vaší straně bych to udělal také, to se přiznám,” prohlásil. Doplnil ale, že současná vláda podle něj má smysl.

14:30 - Podle lidovců jde v pátečním hlasování o respekt k ústavnímu pořádku.

V tuto chvíli jde o víc, než o to, kdo dá dohromady víc hlasů ve Sněmovně. Jde o respekt k ústavnímu pořádku, k hodnotám jako je právo a spravedlnost. — KDU-ČSL (@kducsl) 23. listopadu 2018

13:50 - Poslanci už diskutují přes pět hodin. Do diskuse se jich stále hlásí pět.

13:34 - Poslankyně Veronika Vrecionová z ODS označila Babiše za lorda Voldemorta české politiky. „Odejděte, pomůžete České republice, i sobě. Tato země si zaslouží politiky, kteří jim do očí nelžou,“ vzkázala Babišovi Vrecionová.

13:32 - Kriticky vystoupil pirátský poslanec Jan Lipavský. „Jedná se o puč Agrofert, ne Palermo,” řekl ke kauze. O puči Palermo mluvil Babiš. Reportáž ohledně údajného únosu Babišova syna na Krym byla zveřejněna ve chvíli, kdy byl Babiš na Sicílii.

Poslanec Jan Lipavský (Piráti)

13:09 - Babiš vystoupil s tím, že potřebuje na chvíli odejít. „Chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu, jestli můžu opustit sál od 13:15 do 13:40, abych se rozloučil s estonským premiérem,“ řekl.

13:05 - Hamáček po chvilce dorazil, byl ve své kanceláři. Že je po něm sháňka, mu přes mobil oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik (vlevo) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) během pátečního jednání Sněmovny

13:03 - Poslanci přerušili jednání, protože v sále chyběl ministr vnitra Jan Hamáček.

12:58 - „Nejdříve jste dostal občanství této země, pak jste tu získal ohromné jmění. Minimálně z vděčnosti byste měl odstoupit a neměl být břemenem České republiky,“ vzkázal Babišovi čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

12:50 - První místopředseda STAN Vít Rakušan poukázal na to, že premiérova kauza zatěžuje celou společnost. „Nikdo nevykopal v naší společnosti hlubší příkop, naše společnost je rozdělená a prorůstá jí zhoubná choroba, která mění normy,” míní Rakušan.

12:28 - Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek označil kabinet za „vládu mezinárodní ostudy”. Podivil se, proč se ČSSD nechce přihlásit k úspěšné vládě, za niž se Babišův kabinet často a rád označuje.

„Nic netrvá věčně. Jednoho dne se budete zodpovídat svým dětem, blízkým, voličům a co je nejzásadnější – svému svědomí. Minulost dožene každého,” řekl varovně směrem k sociálním demokratům.

Premiér Andrej Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (oba ANO)

12:10 - Setrvání ČSSD ve vládě kritizoval i poslanec ODS Pavel Blažek. Postup soc. dem. označil za pokrytecký.

12:01 - Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka řekl, že důvod k nepodpoře vlády nemají. Jedná se podle něj o problémy premiéra. Vláda prý jinak funguje a prosazuje priority ČSSD, jako je zvýšení důchodů, zvýšení minimální mzdy či zrušení karenční doby. „My v té vládě prosazujeme to, co jsme slíbili voličům,“ uvedl Chvojka.

11:46 - Stanjura vyčítal poslancům ČSSD, že při hlasování utečou ze sálu. „Potvrdili jste účast v čapí koalici,“ vmetl sociálním demokratům.

11:42 - Jednání bude evidentně dlouhé. Poslanci diskutují už téměř tři hodiny a do diskuse se jich hlásí dalších 12.

11:33 - Šéf poslanců STAN Jan Farský zkritizoval, že vláda toho moc nepředvedla. „Páteřní síť dálnic i důchodová reforma v nedohlednu, naše půda se plundruje, nemáme kvalitně zaplacené učitele, stále tu žije půl miliónu lidí v dluhové pasti a tato vláda pouze zaklekává na drobné podnikatele, nařizuje a reguluje. Taková vláda nikdy nemůže dostat mou důvěru,” uvedl.

11:13 - K poslancům promluvil předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Vedli jsme 10hodinovou debatu o škodlivosti pana Babiše pro Českou republiku v červenci, kdy jsme hlasovali o důvěře vládě. Co se od té doby změnilo?“ ptal se Faltýnek. Vzápětí si odpověděl. Z hlediska důvěryhodnosti vlády se podle něj nezměnilo nic.

Dění kolem Andreje Babiše připomíná levnou béčkovou gangsterku, prohlásil Miroslav Kalousek

10:55 - Slovo si vzal předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Dění kolem premiéra Babiše podle něj připomíná „lacinou béčkovou gangsterku”.

10:49 - Podle lídra KDU-ČSL Bělobrádka není pravda, že zahraniční politici neřeší Babišovu kauzu.

Jednací sál Sněmovny

10:45 - „Nikdo si nemůže myslet, že se ČSSD bude řídit radami od Petra Fialy (ODS), Miroslava Kalouska (TOP 09) nebo Tomia Okamury (SPD). Když tady vládla pravice, zažívali jsme dobu drastických reforem,“ pokračoval Hamáček.

Menšinovou vládu ANO a ČSSD označil za úspěšný projekt. „Prosadili jsme naše klíčové priority, proplácení prvních tří dnů nemoci, zvýšení minimální mzdy,“ jmenoval.

10:40 - Šéf ČSSD Jan Hamáček řekl, že opozice vytváří tlak na sociální demokracii, aby shodila vládu, ve které sama sedí.

Debaty ve Sněmovně. V popředí předseda KSČM Vojtěch Filip

10:32 - Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa je celá kauza vrtěti psem. „Nenechám ze sebe dělat idiota, když mi média budou něco předkládat. Umím ověřovat. Jde o mediální kauzu, nikoliv o to, abychom se bavili, jestli vláda funguje, nebo nefunguje,“ zvýšil hlas Filip. „Nemám v úmyslu přispívat k destabilizaci této země,“ dodal.

10:25 - Babišův projev si vysloužil řadu kritiky z řad opozice. Podle předsedy TOP 09 Pospíšila se potvrdilo, že by Babiš neměl být premiérem. Poslanec ODS Jan Skopeček zase podotkl, že Babiš se v projevu nějak zamotal.

Premiér Babiš mluví o pokusu vyslovit vládě nedůvěru podle Ústavy jako o puči. Potvrzuje tím opět, že by neměl být premiérem. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 23. listopadu 2018

Premiér Babiš se do toho zamotává. Ve svém projevu vyčítá pravicové vládě, že v době euro-americké krize zadlužovala ČR, aby ji zároveň pár vět poté kritizoval, že realizovala úspory v rozpočtu. V absurdnosti ekonomické argumentace má paní ministryně Maláčová silného konkurenta. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) 23. listopadu 2018

Mrzí mě, že jsme pro pana premiéra zapomněli přinést kapesníčky :-(. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) 23. listopadu 2018

10:21 - Šéf SPD Tomio Okamura u řečnického pultíku vysvětloval, proč bude jeho hnutí hlasovat pro nedůvěru vládě. „Je nutné vyměnit ČSSD a nahradit ji programem SPD,” prohlásil Okamura.

10:15 - Lidovci na tiskové konferenci ve Sněmovně uvedli, že nechtějí legitimizovat současnou vládu a celý klub bude hlasovat pro nedůvěru. „Není normální, aby v zemi Evropské unie byl v čele vlády člověk, který je obviněn z trestného činu. Vysílá to negativní signály, jestli je tady opravdu nezávislý a spravedlivý proces. Tato vláda neměla nikdy naši důvěru,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Vyjádření KDU-ČSL před zahájením hlasování o nedůvěře vládě

10:09 - Slovo si vzal předseda Pirátů Ivan Bartoš. Řekl, že v čele vlády by měl stát etický a morální člověk. „Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli nevidím,” konstatoval.

10:06 - Po 40 minutách Babiš ukončil svůj projev s tím, že nemá důvod odstupovat. „Musíte mě odvolat, nebo nás zkuste porazit ve svobodných demokratických volbách. Jinak, než na základě většiny našich občanů, se mě prostě nezbavíte,” uzavřel.

9:55 - Babiš zkritizoval pravici za její předchozí vládnutí. Česká republika podle něj v té době stagnovala, neinvestovala a nepřidávala lidem peníze. Premiér zdůraznil, že jeho vláda zvedá platy a důchody. „Sám jsem důchodce, mám k seniorům velmi silný vztah,“ podotkl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v projevu kritizoval především novináře a pravicovou opozici

9:49 - Vláda nemá podle Babiše jediný důvod podávat demisi. „Můžeme být jednou z nejúspěšnějších vlád. My fakt pracujeme. Pracujeme sedm dní v týdnu, zítra jedu na večeři s rakouským premiérem, v neděli jedu do Bruselu. Za čtyři dni v Paříži jsem mluvil s více politiky než všichni opoziční politici v životě,” hájil se Babiš.

9:45 - Nikdo se prý Babišovi nemůže divit, že o novinářích mluví jako o hyenách.

9:37 - Premiér nechápe, proč někomu přijde divné, že jeho syn navštívil Ruskem okupovaný Krym. „Že si vyjeli na výlet do Ruska, no a co?” podivil se.

9:34 - Babiš znovu popisuje, jak jeho synovi propukla schizofrenie. Policie ho prý našla v odstaveném autě na dálnici. Babiš junior měl vyprávět, že má v autě bombu a že je George Clooney.

9:28 - K řečnickému pultíku přistoupil premiér Andrej Babiš. Postěžoval si, že kauzu vykonstruovala média a dva novináři se pokusili shodit vládu. „Novináři mě naháněli jako lovnou zvěř, jako zločince, který unesl svého syna,“ postěžoval si Babiš.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při projevu šéfa ODS Petra Fialy

9:20 - Poslanci se pohádali ještě před jednáním. Podle šéfa STAN Petra Gazdíka řešili to, kdo vystoupí první se svým projevem. Nakonec vystoupil Fiala. „První ranní hádka. Většinou mluví jako první zástupce navrhovatelů bodu (schůze). Dnes má prý mluvit první premiér Andrej Babiš. Nová doba,” napsal na Twitter.

První ranní hádka .... většinou mluví jako první zástupce navrhovatelů bodu ( schůze ) ..dnes má prý mluvit první premiér Andrej Babiš....Nová doba ... pic.twitter.com/p7sJhU1zij — Petr Gazdík (@petrgazdik) 23. listopadu 2018

9:10 - Jako první vystoupil šéf ODS Fiala. „Máme tu co dočinění s největším střetem zájmů, jaký jsme si donedávna nedokázali ani představit, který bychom očekávali v nějaké rozvojové zemi,” řekl.

Předseda ODS Petr Fiala v projevu upozorňoval na střet zájmů premiéra Andreje Babiše

9:05 - Začalo jednání Sněmovny.

8:54 - Před jednáním se sešel poslanecký klub ANO. „Poslanci jednoznačně podpořili pana Babiše a současnou vládu. Poslanecký klub vyzval pana Babiše, aby bojoval,” oznámil na tiskové konferenci šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

Vyjádření ANO před zahájením hlasování o nedůvěře vládě

8:49 - Fiala se opřel do KSČM kvůli tomu, že podpoří Babišovu vládu. „Komunisté jsou nejvěrnější spojenci Babišova bloku. Dnes lze těžko rozlišit politiku KSČM a Andreje Babiše,” prohlásil.

Dnes budeme rozhodovat o tom, zda bude pokračovat neudržitelný stav, ve kterém se ocitla ústavní funkce předsedy vlády. Budeme rozhodovat, zda bude pokračovat situace obrovského konfliktu zájmů, situace, kterou bychom si donedávna představili jen v nějaké rozvojové zemi. — Petr Fiala (@P_Fiala) 23. listopadu 2018

8:43 - Šéf ODS Petr Fiala řekl, že během pátečního hlasování nejde o sympatie či antipatie k jedné osobě, ale o ústavní pozici předsedy vlády.

Vyjádření ODS před zahájením hlasování o nedůvěře vládě

8:30 - Podle TOP 09 by měli pro nedůvěru vládě hlasovat všichni poslanci, kteří si jsou vědomi svého poslaneckého slibu.

Vyjádření TOP 09 před zahájením hlasování o nedůvěře vlády

8:25 - Na tiskovém brífinku vystoupila TOP 09. Její výkonný výbor se usnesl, že Andrej Babiš nevysvětlil uklizení svého syna do zahraničí a „jeho kauza poškozuje důvěryhodnost České republiky a podkopává principy právního státu”.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil zároveň zkritizoval rozhodnutí ČSSD odejít při hlasování o nedůvěře ze sálu. „Považujeme to za pokrytecké. Je to krok, který zachová vládu Andreje Babiše,” uvedl Pospíšil.

8:15 - O páteční jednání Sněmovny je velký zájem. Novinářské atrium je od rána plné k prasknutí.

Menšinový kabinet ANO a ČSSD hlasování zřejmě ustojí. Opoziční strany (ODS, Piráti, SPD, lidovci, TOP 09 a STAN) mají dohromady 92 hlasů, k vyslovení nedůvěry je potřeba nejméně nadpoloviční většina všech poslanců, tedy 101.

Komunisté, kteří vládu tolerují, už ohlásili, že ji podrží. Stejně jako poslanci ANO budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry. Sociální demokraté se rozhodli, že během hlasování opustí sál. Podle nich by demise vlády nic nevyřešila, zvedli by prý ruku pro rozpuštění Sněmovny.

Podnětem ke schůzi k návrhu o vyslovení nedůvěry vládě byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem.

Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu. Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Babiš se už několikrát nechal slyšet, že nikdy neodstoupí. Podle něj se jedná o vykonstruovanou kauzu, která ho má poškodit.