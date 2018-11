Karolina Brodníčková, Barbora Zpěváčková, Novinky, Právo

„Pokud by došlo k tomu, že se na půdě Poslanecké sněmovny sejde 105 hlasů, ČSSD je připravena dodat zbývajících 15,” řekl Hamáček k rozpuštění Sněmovny. K tomu je potřeba 120 hlasů. Rozpuštění Sněmovny by znamenalo předčasné volby.

„Konstatovali jsme, že současný projekt nemá alternativu z aktuálního rozložení sil. V takovéto situaci demise nebo nedůvěra vládě nic nevyřeší. Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči rozdají znovu karty,” dodal šéf ČSSD.

Z vyjádření prezidenta Miloše Zemana je podle Hamáčka jasné, že Andrej Babiš (ANO) zůstane předsedou vlády v jakékoliv situaci. Kdyby ČSSD odešla z vlády, nastala by podle něj ústavní krize a chaos, nebo by vznikla menšinová vláda ANO opřená o SPD.

Předseda ČSSD Jan Hamáček oznamuje postup své strany

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Hamáček zdůraznil, že se rozhodně nejedná o kamufláž. „Chtěli jsme tím říci, že sociální demokracie se nebojí předčasných voleb. My se voleb nebojíme,” prohlásil Hamáček.

Video

Záznam: Tisková konference po jednání vedení ČSSD o postoji k hlasování o nedůvěře vládě

Poslanci ČSSD opustí sál



Pátečního hlasování o nedůvěře vládě, ve které soc. dem. s ANO sedí, se poslanci za ČSSD účastnit nebudou. Při hlasování opustí sál. K vyslovení nedůvěry vládě je potřeba 101 hlasů. Šest opozičních stran, které hlasování svolaly, má dohromady 92 hlasů.

„Je to řešení, které přijala ČSSD. Není to příliš hrdinské řešení,“ uvedl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Očekával by, že koaliční poslanci budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry.

Rozdělení mandátů po volbách

FOTO: David Ryneš, Novinky

Premiér Babiš by měl podle sociálních demokratů z postu premiéra odejít. „Přijali jsme jednomyslně usnesení, ve kterém jsme konstatovali, že osobní problémy pana premiéra zatěžují vládu a nejlepším řešením by bylo, aby ANO nominovalo jiného premiéra. Všichni víme, jaká je odpověď ze strany ANO,” řekl Hamáček.

Doplnil, že kauza Andreje Babiše není kauzou sociální demokracie. Vládnímu projektu prý Hamáček věří, ale problémy premiéra podle něj kabinet zatěžují.