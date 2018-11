Petr Kozelka, Právo

Kozák působil jako insolvenční soudce a podle verdiktu soudu se měl pokusit ovlivnit řízení, které vedla jedna z jeho kolegyň. Do jejího spisu totiž dle soudu chtěl dostat přihlášku téměř půlmilionové pohledávky do insolvenčního řízení. Protože už ale bylo po termínu, kdy bylo možné pohledávky přihlásit, Kozák dokument vzal a donesl jej úřednicím s tím, že jej našel omylem založený ve svém spisu. Navíc chtěl přihlášku zpětně datovat tak, aby byla k jednání připuštěna.

Úřednice ale takový postup odmítla, soudní kancelář přihlášku vrátila zpět advokátovi Martinu Zvoníčkovi, který hned dle verdiktu běžel zpět za soudcem Kozákem. Ten se pak pokusil listinu znovu do spisu dostat, ale opět neuspěl. Zvoníček dostal za své jednání kvalifikované jako návod ke zneužití pravomoci úřední osoby trest jednoho roku s odkladem na tři roky, navíc 2,5 roku nesmí pracovat samostatně jako advokát.

Soudce se hájil tím, že chyba byla na podatelně, která pohledávku neopatřila razítkem a dokument se tak ocitl u něj ve spisu. „Celá koncepce obžaloby je založena na verzi bezchybného chodu kanceláře a podatelny, a to je holá fikce. Předložili jsme dostatek příkladů, že tomu tak není,“ tvrdil Kozákův advokát Jaroslav Brož.

Může skončit bez taláru



Soudce Petr Schlagmann, který dostal trestní případ na starosti, neměl se svým kolegou žádné slitování a jeho obhajobě neuvěřil. „Bylo by tam příliš mnoho náhod najednou, mám za to, že se nejednalo o žádné pochybení podatelny. Při ukládání trestu bylo zohledněno i to, že obžalovaný Kozák pomohl při své práci růstu české justice. Na druhou stranu každé takové jednání je vnímáno jako nebezpečné, je to trestuhodné jednání. Mám za to, že takové jednání jej diskvalifikuje pro další působení soudce,“ konstatoval Schlagmann.

Kozák je v souvislosti s trestním procesem dočasně zproštěn soudcovské funkce. Případ ale ještě není u konce, oba odsouzení se na místě odvolali. Pokud by byl Kozák pravomocně odsouzen, jako soudce by skončil.