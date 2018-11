Poslanci se baví Okamurovým e-mailem s nabídkou sushi. Je to fake, zlobí se šéf SPD

Hned několik poslanců zveřejnilo v úterý na svých účtech na sociálních sítích e-mail s nabídkou sushi a japonských dárků se speciální slevou pro zákonodárce. Nebylo by to možná nic zvláštního, kdyby nabídka neodešla z adresy jejich kolegy, šéfa SPD Tomia Okamury. Podle něj ale žádný takový e-mail odeslán nebyl, jde o upravený text a on sám chystá trestní oznámení.