koc, ČTK, Právo

Náklady na opakované volby byly vyčísleny na 2,2 milionu korun, s požadavkem na uhrazení odkázal soud Českou republiku na občanskoprávní řízení. Rozsudek není pravomocný.

Případ se vztahuje k senátním volbám na Mostecku v roce 2016, mandát v nich za hnutí Severočeši.cz obhajovala Alena Dernerová. Bývalá náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková podala ale před volbami jako zmocněnkyně Severočechů.cz žádost k mosteckému magistrátu o stažení kandidatury Dernerové.

V té době bylo hnutí rozděleno na dvě křídla. Jeníčková požádala také o stažení krajské kandidátky, kterou podalo druhé křídlo, na krajském úřadě. Tam Jeníčková uspěla a úřad kandidaturu stáhl. Krajský soud tehdy pravomocně rozhodl, že k takovému kroku byla Jeníčková oprávněna. Úřednice Čejková následně kandidaturu Dernerové do Senátu neodvolala.

Nedbalost, konstatoval soud



Volby se podle soudce Pavla Plcha opakovat neměly. „Kdyby obžalovaná respektovala pravomocná rozhodnutí soudů, nemusela tady dnes stát. Její situace byla nezáviděníhodná, nikoliv ale zoufalá,“ řekl soudce při zdůvodnění svého verdiktu. Ze strany úřednice šlo podle něj o vědomou nedbalost.

Úřednice zasáhla podle soudce svým rozhodnutím do parlamentní demokracie. „Všichni kandidáti v senátních volbách v říjnu 2016 se mohou cítit právem poškozeni,” zdůraznil soudce. Kdyby úřednice jednala, jak měla, Dernerová by se podle soudce senátorkou nestala, protože by se mezi kandidáty vůbec neobjevila.

Kdyby úřednice kandidaturu Dernerové stáhla, mohl by věc ještě před volbami stejně jako v případě krajského úřadu prozkoumat krajský soud. Opakované volby do senátu v lednu 2017 Dernerová vyhrála za Spojené demokraty - sdružení nezávislých.

Za škodu odpovídá magistrát



Za maření úkolu úřední osoby z nedbalosti hrozí Čejkové až tříletý pobyt ve vězení. Podmíněný trest zdůvodnil soudce tím, že dosud bezúhonná žena svého jednání lituje.

Škodu sice podle soudce způsobila, ale neodpovídá za ni a stát by ji měl podle soudu vymáhat po magistrátu jako volebním orgánu. Soud dále uložil úřednici zákaz činnosti ve volebních orgánech na dobu pěti let. Čejková se k rozsudku nevyjádřila, ponechala si lhůtu na podání odvolání stejně jako státní zástupkyně.