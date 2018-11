Novinky

„Z výrazně teplotně nadprůměrných dnů jsme se dostali do výrazně podprůměrných,“ uvedla Honsová s tím, že teploty se pohybují 4,5 stupně pod dlouhodobým průměrem. Může za to studený vzduch od severozápadu.

Už od neděle sněží. Právě neděle je zapsaná jako den, kdy letos v Česku začalo sněžit, respektive jako den, kdy sněžilo na celém území ve všech nadmořských výškách. Loni to bylo už 6. října, ale třeba v roce 2011 tento den nastal až 11. prosince.

V pondělí budou srážky ustávat až během odpoledne. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 0 a 4 stupni Celsia. Večer a v noci hrozí náledí.

V úterý budou teploty podobné, ráno 0 až –4 stupně Celsia, odpoledne 0 až 4 stupně. Bude zataženo a mělo by opět sněžit. Srážky budou četnější než v pondělí, v nížinách by měl padat déšť se sněhem. Mohou padat i mrznoucí srážky, hrozí náledí a ledovka.

Ve středu bude zataženo až oblačno, sněžit by mělo pouze na horách, ráno bude mezi 0 a -4 stupni Celsia, odpoledne 1 až 5 stupňů.

Ve čtvrtek bude opět zataženo až oblačno. Na horách by mělo sněžit, v nížinách lze čekat slabý déšť. Ranní teploty se budou pohybovat v intervalu 1 až -3 stupně Celsia, odpolední mezi 1 a 5 stupni.

V pátek by mělo být zataženo nízkou inverzní oblačností a mlhavo. Zejména ráno se objeví mrznoucí mrholení, hrozí ledovka. Teploty se budou pohybovat ráno mezi 1 a -3 stupni, odpoledne mezi 1 a 5 stupni.

Podobné by to mělo být i o víkendu - zataženo nízkou inverzní oblačností a mlhavo, ojediněle polojasno. Ráno teploty mezi 0 a -4 stupni, odpoledne v intervalu 0 až 4 stupně Celsia. Když se oblačnost protrhá, mohlo by být až 5 stupňů.

Podle Honsové bude počínající týden nejchladnější z celého listopadu a také by mělo nejvíce sněžit.