„On je přesvědčený, že na ten výlet šel nedobrovolně, i když si tam našel přítelkyni,“ řekl Andrej Babiš. Dodal, o čem mluvil se synem, kterého navštívil v sobotu: ”Já jsem mu vysvětloval, o co jim (novinářům) jde, že sledují tu kauzu, že chtějí vyvolat spor mezi otcem a synem.“

K cestě syna do Ruska premiér uvedl: „On tam odjel, protože když vypukly ty pseudokauzy o mně a novináři ho hledali, pronásledovali ho, tak se jeho stav zhoršoval a jeho doktorka říkala, že by bylo lepší, kdyby jel s panem Protopopovem. Jeho stav se zásadně zhoršil, protože ho pronásledovali novináři.“

Cestu považoval za rozumnou, i když nevěděl, že se po část doby Protopovov o syna nestaral: "Já jsem neznal detaily, syn mi občas poslal fotografii. Já jsem byl šťastný, že má přítelkyni. Dokonce se zasnoubili. Oni byli na Krymu, byli v Moskvě, v Kaliningradu a pak byli v Krivém Rogu. Synovi se tam přestalo líbil a na to konto napsal, že byl usnesen.“ Tím měl Babiš na mysli email poslaný na Policii ČR.

Babiš také řekl, že lékařka Dita Protopopova navrhla, aby se o premiérova syna staral její manžel: „Paní Protopopová prosazuje, aby ta péče nebyla v Bohnicích, ale byla doma, prosazuje reformu (psychiatrické) péče jako ve Velké Británii. A když se měl vrátit do života, tak jsme hledali, kdo by se o něj staral, a pak přišla s tím, že by se její manžel o něj staral.“ A až potom se Protopopov stal zaměstnancem Agrofertu.