mif, ren, Novinky

Reportéři obdrželi zprávu ve čtvrtek. „Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS,“ napsal Babiš ml. reportérům Seznam Zpráv.

Novináři se proto opět vydali do Švýcarska, kde chtěli s juniorem mluvit. To se ale vůbec nepodařilo, zcela s nimi přestal komunikovat. Slonková a Kubík napsali nejprve synovi premiéra e-mail. „Zveme vás na snídani. Jsme v Ženevě.“

Po několika hodinách čekání se reportéři vydali do bytu, kde dříve Babiše ml. zastihli. Podle vlastních slov chtěli mluvit především s matkou Beatricí Babišovou. Nikdo ale na ťukání nereagoval a dveře neotevřel. Slonková s Kubíkem, tedy s kyticí v ruce, kterou měli pro Babišovou připravenou, odešli s nepořízenou pryč.

Reportéři to zkusili znovu



Nakonec se ale na místo opět vrátili, aby vhodili do schránky před odjezdem zpět do České republiky dopis pro juniorovu matku. „Přijeli jsme sem znovu, abychom Vás požádali o rozhovor. Tentokrát bychom chtěli mluvit hlavně s Vámi, protože Váš syn se v posledních týdnech dostal do pozice člověka, jehož slova jako by neměla vůbec žádnou váhu,“ napsali reportéři v dopise.

Než dopis vhodili do schránky, přistoupil k nim před domem vysoký muž v brýlích, který se představil jako advokát Alexandre de Senarclens a pohrozil Slonkové a Kubíkovi stíháním, pokud budou dále natáčet.

„Jistě víte, že má zdravotní problémy. Pokud tady budete natáčet dál, budete trestně stíháni,“ prohlásil advokát. To Slonková s Kubíkem respektovali, přestali natáčet a po vhození dopisu do schránky Švýcarsko opustili.

Premiér odjel do Švýcarska



Informace o další zprávě Babiše ml. zveřejnili reportéři Seznam Zpráv až v sobotu poté, co český premiér oznámil, že se vydal do Švýcarska za synem a na Facebooku napsal, že před bytem jeho syna na dveře ”bouchají nějací lidé”. [celá zpráva]

Babiš ml. se ve čtvrteční zprávě podělil s novináři také o své pocity: „Ono to dost bolí, když váš vlastní otec říká, že o něčem lžete. Nevím, o čem mluvil. Můžu vám dát číslo svého švýcarského telefonu jako poděkování poté, co mě spojíte s vyšetřovateli.“

Následně však přestal s redakcí Seznam Zpráv komunikovat. Nereagoval na e-maily ani telefonáty.

Babiš ml.: Otec lže



Už ve čtvrtek napsal Babiš ml. ze Švýcarska, že jeho otec lže. „Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod 'neustálým dozorem' vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod 'dozorem' ve Švýcarsku, ale volný,” citoval server z obsahu e-mailové zprávy.

Junior tak reagoval na slova svého otce o tom, že kauza o údajném únosu na Krym je vykonstruovaná, jeho syn je nemocný a má schizofrenii. [celá zpráva]

„Žádný únos nebyl, mého syna nikdo neunesl. Byl na Ukrajině, byl i na Krymu a já myslím, že máme k dispozici dostatek fotodokumentace, která tyto sprosté, odporné lži vyvrátí,” prohlásil premiér.

Fotodokumentace se objevila v rozhovoru s Petrem Protopopovem pro deník Právo. [celá zpráva]

Celou věcí se zabývá i česká policie. Ta v pátek na tiskové konferenci prohlásila, že o přímý kontakt s Babišem juniorem usiluje. [celá zpráva]