Karolina Brodníčková, Právo

Podle informací Práva je poslanecký klub ČSSD v otázce setrvání ve vládě rozdělený. Nejednotné je i nejužší vedení kolem Hamáčka.

Pro stranu v úvahu připadají všechny varianty včetně té, že poslanci ČSSD budou příští pátek hlasovat spolu s opozicí pro nedůvěru vládě.

Místopředsedovi Martinu Netolickému se nelíbí vyjádření prezidenta Miloše Zemana, že po případném pádu vlády pověří sestavením nového kabinetu opět Babiše, ani vzkaz, který premiér v pátek pověsil na svém Facebooku. „Já vám jenom chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Ať si to všichni zapamatují,“ napsal ministerský předseda.

Podle Netolického by měli Zeman i Babiš jednat v zájmu republiky. „Jedno české přísloví říká, že nikdy neříkej nikdy. Kategorické soudy tohoto druhu nejsou na místě, zvlášť u politika. Oba pánové skládali slib. V ústavním slibu je napsáno, že mají konat v zájmu všeho lidu. Nevím, zda je v zájmu lidu, aby takto jeden či druhý postupovali,“ uvedl Netolický.

Na svém Facebooku vyzval Babiše k demisi slovy: „Už to stačilo. Nedá se hájit neobhajitelné. Odstupte!“ [celá zpráva]

Šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček v rozhovoru pro Právo ale naznačil, že taková varianta se mu příliš nelíbí, protože opozice neví, co by po vyslovení nedůvěry vládě mělo následovat. [celá zpráva]

Hamáček: Situace je vážná



„Soc. dem. řekla, že situace je vážná, vedeme jednání a musíme se rozhodnout, jakou alternativu z těch, které jsou na stole, zvolíme. Ale musíme brát zřetel také na budoucnost České republiky,“ uvedl Hamáček.

Variant má ČSSD prý před sebou několik. „Asi to není ta, že z vlády odejdeme a nahradí nás Tomio Okamura. Vždyť tomu jsme chtěli zabránit ve chvíli, kdy jsme se rozhodli vstoupit do vlády s Babišem. Takže smysluplnost takového konání nevidím,“ dodal.

S takovým tvrzením souhlasí i poslanec Ondřej Veselý, který patřil k nejhlasitějším kritikům vstupu ČSSD do vlády s ANO. „Já si myslím, že člověk, s takovými problémy, jako je Andrej Babiš, by ve vládě být neměl. Ale nevím, jak toho dosáhnout. Tím, co řekla SPD, tato otázka padá,“ řekl Právu.

Senátor Petr Vícha

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nevím, co by komu přineslo, kdybychom z vlády odešli. Vláda by nějaká byla dál, Andrej Babiš by v ní zůstal. Myslím, že bude lepší, když budeme prosazovat svůj program, než když bude svůj program prosazovat SPD,“ doplnil Veselý.

Podobně opatrně se k otázce, zda by ČSSD měla v krajním případě opustit kabinet, vyjádřil i šéf klubu senátorů ČSSD Petr Vícha. Ten přitom také patřil k největším odpůrcům vlády s ANO.

Bernard: Vybíráme mezi hanbou a válkou

„Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) odvádí dobrou práci. Už to rozhodnutí není pro předsedu tak jednoduché. S Okamurou za dveřmi,“ napsal Právu. Připomněl, že odpůrci vlády problémy s Babišem předpovídali. „Co je pořád stejné, je fakt, že premiér je trestně stíhaný,“ dodal Vícha.

Plzeňský hejtman Josef Bernard

FOTO: Jan Švábek, Právo

Podle předsedy klubu poslanců Jana Chvojky se vývoj situace dal předpokládat. Nicméně slova Babiše nemusí být podle něj konečná. „Emocionální vyjádření pana premiéra nepovažuji za zavazující. Ostatně i u nás se ujalo ,never say never‘ (nikdy neříkej nikdy). Zeman dal veřejnosti jasně najevo, jak se zachová, pokud krize eskaluje v demisi vlády. Jeho slova mě nepřekvapila,“ napsal Právu.

Plzeňský hejtman Josef Bernard (ČSSD) k rozhodování ohledně vlády uvnitř ČSSD použil na Facebooku citát Winstona Churchilla: „Můžeme si vybrat mezi hanbou a válkou. Když si vybereme hanbu, stejně budeme mít válku.“