kab, Právo

„V otázce údajného únosu a českých orgánů – pokud byl únoscem český občan, případně se únos stal na českém území, musí věc řešit česká policie a státní zastupitelství. A to jak samostatně, tak i v rámci mezinárodní spolupráce,“ uvedl Chovanec pro Právo.

Rozhovor údajného asistenta Babiše mladšího Petra Protopopova pro Právo vyvolal podle Chovance mnoho nových otázek. „Minimálně pobyt syna člena české vlády na území Ruska a následně Ukrajiny bez ochrany, jen ve společnosti neznámé ženy, u níž nikdo neví, pro koho vlastně pracuje, je pro mě téměř nepředstavitelný. A to se ještě v rozhovoru tvrdí, že byl ve zhoršeném zdravotním stavu. Rozhovor však vyvolává otázek mnohem víc,“ dodal Chovanec.

Nesouhlasí tak s tvrzením Hamáčka, který pro Aktuálně.cz uvedl, že pobyt Babiše mladšího nemůže česká police řešit, protože junior nemá české občanství. „Ve chvíli, kdy se jedná o občana cizího státu, těžko mohou české orgány nějakým způsobem cokoli řešit. Je švýcarský občan. Nevím, jak by mohlo bezpečnostně Česko řešit cizího státního příslušníka. Jediné, co můžeme řešit, je to, co dělá policie, tedy se snažit o to, aby proběhly úkony mezinárodněprávní spolupráce, aby policejní specialista mohl posoudit stav obviněného, a na tom policie intenzivně pracuje,“ uvedl Hamáček pro Aktuálně.cz.

Obvinění v kauze



Babiš ve středu novinářům sdělil, že jeho syn trpí schizofrenií a byl „na prázdninách” na Krymu dobrovolně. Jeho syn však redakci Seznam zprávy uvedl, že jeho otec lže. Z Protopopova má prý strach a byl na Krymu proto, aby „zmizel“.

Otec i syn Babišovi i s premiérovou dcerou jsou obviněni v případu Čapí hnízdo. Policie Babišova syna dosud nevyslechla, protože je ve Švýcarsku a má i tamní občanství.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil obnovení vyšetřování zmizení Babišova syna v loňském roce. Policie případ už dříve šetřila poté, co napsal, že byl unesen. Případ ale odložila, neboť zjistila, že k činu údajně nedošlo. Babiše ml. ale tehdy vůbec nevyslechla.