Renáta Bohuslavová, Novinky

„Člověk by měl zažít neúspěch, protože u něj si uvědomuje, co je podstatné. Úspěch není sláva, dočasná popularita, ani tisíc lajků na Instagramu. Smysl se objevuje v určitých chvílích jako dar. V tomto duchu přeji, abyste smysl života také našli, pokud jste ho našli, gratuluji,” vzkázala končící primátorka Adriana Krnáčová smířlivě novému pražskému vedení.

Nové radě i zastupitelům popřála hodně sil do jejich práce. „Věřím, že ji budete vykonávat svědomitě a dobře pro zájem Prahy tak, jak jsem se to snažila dělat také. Nebude to jednoduchá mise, protože výzev je hodně. Důležité je stanovovat si priority a splnit je,” doplnila.

Odcházející primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a nastupující primátor Zdeněk Hřib (Piráti)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zároveň slíbila, že novému primátorovi, kterým bude s největší pravděpodobností na čtvrtečním zastupitelstvu zvolen Pirát Zdeněk Hřib, předá agendu a bude mu k dispozici, pokud bude chtít poradit.

Udženija: Mrzí nás, že jsme byli obejiti



Nové vedení Prahy bude zvoleno na čtvrtečním prvním povolebním zastupitelstvu. Všichni zastupitelé dopoledne složili slib. Ještě před volbou si vzali slovo noví předsedové zastupitelských klubů, z koalice Jan Čižinský (Praha sobě), Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) a budoucí primátor Zdeněk Hřib,i z opozice Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO).

Pirát Zdeněk Hřib

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ti se pustili do nového vedení a jejich programového prohlášení. „Chybí mi tam termíny, do kdy ty věci budou hotové, vyčíslení nákladů například u těch milionů stromů,” zlobil se Nacher s odkazem na dopravní infrastrukturu i na slib, že koalice vysadí milion stromů.

„Mrzí nás, že jsme jako vítěz byli obejiti, ale i tento postup je součástí politického života. Mohu vám jako předsedkyně klubu garantovat, že naše strana je připravená fungovat tak, aby naše město fungovalo transparentně a ku prospěchu všem Pražanům,” prohlásila Udženija.

Opozice také kritizovala nepřítomnost Jiřího Pospíšila a Jana Čižinského v radě. Oba zůstanou jako předsedové zastupitelských klubů. Podle opozice je to zbavování se odpovědnosti. To odmítá nový primátor Zdeněk Hřib.

„Politickou odpovědnost lídři, předsedové svých klubů, jednoznačně mají, ostatně jejich podpis je pod koaliční smlouvou. Z politiky rozhodně neodchází, takže to je bez diskuze. Co se týče komunikace s opozicí. Já osobně a Piráti jsme se setkali se všemi zastupiteli,” vyvracel argumenty opozice Hřib.