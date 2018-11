Matěj Říha, Právo

Babiš junior dosud nebyl ke kauze vyslechnut, což komplikuje práci policistům, kteří případ údajného padesátimilionového dotačního podvodu řeší. Čekají na to, až ho bude moci vyšetřit policií objednaný znalec z oboru psychiatrie, který by mohl jasně říci, zda je schopný účastnit se trestního řízení, nebo nikoli.

Tým má zatím čas na vyšetření kauzy do konce letošního roku, přičemž státní zástupci avizovali, že budou žádat švýcarské kolegy o mezinárodní právní pomoc, což zabere nějaký čas. Proto už nyní uvažují o tom, že by kauzu rozdělili a část kolem Babiše mladšího by řešili samostatně, aby neprodlužovali dobu trestního stíhání ostatních obviněných. Jenže zádrhel může pro policisty nastat, i pokud kauzu rozdělí a na vyšetřování Babišova syna si ponechají víc času, aby mohli spolupracovat se švýcarskými orgány.

Právo to zjistilo na základě dotazů na ministerstvo spravedlnosti, které se týkaly obecné spolupráce mezi českou a švýcarskou justicí.

„Ministerstvo spravedlnosti kauzu nemonitoruje a nijak do ní nezasahuje. Jedná se o záležitost orgánů činných v trestním řízení a ty mají moji plnou důvěru, protože věřím v právní stát,“ sdělil Právu ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Problémy pro policii

Hlavním úskalím by pro policisty mohlo být švýcarské občanství Babiše juniora, který zároveň v současnosti v zemi pod Alpami pobývá.

„Co se týká možnosti vydávat vlastní občany, tak Švýcarsko obdobně jako Česká republika obecně své vlastní občany k trestnímu stíhání do ciziny nevydává,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Další problém by mohl být v samotném znaleckém zkoumání zdravotního stavu Babiše juniora, který podle jeho otce trpí schizofrenií. To je závažná duševní porucha, která se může projevovat sluchovými halucinacemi, bludy nebo zmatenou řečí a myšlením.

Právo již uvedlo, že švýcarští doktoři, kteří Babišova syna léčí, jsou tvrdě proti tomu, aby kamkoliv cestoval. Jenže háček je i v tom, kdyby přišla na řadu možnost, že ho znalci prozkoumají ve Švýcarsku. O tom by nejprve musely obě země vyjednávat.

„Podrobení osoby znaleckému zkoumání výslovně upraveno není, možnost a podmínky vyřízení žádosti o právní pomoc požadující takové úkony by bylo nejdříve nutné konzultovat se švýcarskou stranou,“ vysvětlil Řepka.

Další peripetie by mohly nastat i v případě, kdyby se ukázalo, že jeho zdravotní stav umožňuje stíhání, a policie by ho tak konečně mohla vyslechnout.

Úkony vyžadují čas

Provedení takového úkonu by zřejmě zabralo nějaký čas, protože by s tím nejprve muselo Švýcarsko souhlasit. Pak by se musel výslech zorganizovat tak, aby k němu přijeli policisté, státní zástupce a všichni obhájci.

Jednodušší variantou by pak bylo uskutečnění videokonference. Jenže tam je na základě mezinárodních dohod zase problém v tom, že obviněný musí s takovou možností souhlasit. Pokud by nesouhlasil, tak se výslech přes kamery a televizní obrazovky uskutečnit nemůže.