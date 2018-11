Karolina Brodníčková, Právo

„Výsledky dnešního okresního vylučování: 21 pro vyloučení, 13 proti, 4 popletli hlasování a někdo byl na kořalce. Kvórum pro vyhazov bylo 24, tedy zůstávám šťastným členem ČSSD,“ informoval v sobotu Jukl na Facebooku.

Pro Právo posléze dodal: „Mám radost, že k mému vyloučení nedošlo, nicméně jsem smutný, že naši představitelé nejenže absolutně nezvládají své funkce, ale nejsou schopni už ani vylučovat.“

Snaze být odstraněn ze strany čelil kvůli faktu, že v komunálních volbách kopal za jiný tým. Za Českou pirátskou stranu totiž kandidovala jeho manželka Daniela i několik přátel. Jukl jim pomohl registrovat kandidátku na úřadě. „Že je to proti stanovám, jsem si neuvědomil, nicméně jsem rád, že jsem pomohl vstoupit do politiky novým lidem, a udělal bych to zas,“ sdělil Právu.

„S Piráty nicméně žádnou spolupráci nemám a neplánuju. Na předsedu ČSSD se pokusím kandidovat znovu, věřím, že obhájím alespoň letošní výsledek,“ dodal Jukl, který se angažuje v rámci platformy Lepší ČSSD je možná.

„Hamáček je slušný, ale do střetu nejde“

Kandidaturu proti šéfovi Janu Hamáčkovi vysvětlil pro Právo slovy: „On ani jeho soudruzi nepředstavují šanci na budoucí jasnou změnu stranického chování a organizace strany. Ta změna nemůže přijít v současných personálních podmínkách rychle, ale je třeba o ní hovořit a reprezentovat ji už nyní.“

Levice má podle jeho názoru šanci na úspěch pouze ve chvíli, kdy je vyzyvatelem systému. „Jan Hamáček je slušný člověk, ale stejně jako jeho kolegům mu jeho úřednická nátura nedovolí jít se současnými poměry do konfliktu,“ míní Jukl.

Volební sjezd uspořádá ČSSD na začátku března v Hradci Králové. Vedení ČSSD, tedy Hamáček a místopředsedové Martin Netolický, Roman Onderka, Jana Fialová a Jaroslav Foldyna, na něm dají své funkce k dispozici. Delegáti by měli vybrat také člověka na post prvního místopředsedy, který opustil Jiří Zimola, a na neobsazený post pátého místopředsedy.