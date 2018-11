Matěj Říha, Právo

Stísněné prostory obchodu se nacházejí vedle jednoho ze sídel Národní centrály proti organizovanému zločinu v ulici Na Pernštýně. Zatím bude sloužit spíše jako výdejna. Lidé si tam mohou zboží prohlédnout. V případě zájmu ho však musí nejprve vydražit na aukčním portálu a přes internet také zaplatit.

V obchodě zatím nejsou platební terminály. To by se ale brzy mělo změnit a zájemci o koupi by mohli zboží platit přímo na místě.

„Se zavedením terminálů počítáme v nejbližší době,“ potvrdil Právu ředitel odboru správy a majetku ministerstva vnitra Miroslav Konopecký.

Nákupy za 27 milionů

Vnitro začalo zločinecký majetek prodávat v roce 2016. Nejprve se začalo obchodovat se zabavenými auty, která jsou pravidelně nabízena v internetových aukcích.

O rok později do nabídky přibyly i další zabavené věci. Celkem se zatím podařilo prodat majetek zločinců v hodnotě 27 milionů korun.

„Pokládám to za úspěšný projekt. Věřím, že jak se bude rozšiřovat nabídka a síť kamenných prodejen, tak zájem poroste,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Prodej zabaveného majetku se líbí hlavně policistům, kteří se jinak o tyto věci musejí starat. Nebudou s ním ztrácet čas a zároveň neklesne cena majetku jako v minulosti, kdy ležel ladem ve skladech do doby, než soudy kauzy definitivně ukončily a nařídily, co se zabavenými věcmi bude.

„Policisté byli mnohdy před rozhodnutím, jestli vůbec vozidlo zajistit, protože si představili, co s tím bude za starosti. Tohle máme za sebou,“ uvedl náměstek policejního prezidenta Jaroslav Vild.

Loni policie zabavila zločincům majetek za více než pět miliard a letos se tato částka přiblížila k sedmi miliardám korun. Do prodeje však nejde všechno, co policie zajistí. Naopak jde spíše o menšinu zajištěných věcí.

„Můžeme prodávat pouze zboží, u kterého máme souhlas pachatele, a zboží, které rychle ztrácí na hodnotě,“ upřesnil Vild.

Věci z trestné činnosti

Věci na prodej se skládají z majetku, kteří buď pachatelé používali k trestné činnosti nebo si ho koupili za peníze, které zločinem vydělali.

Podle ředitele pražské policie Jana Ptáčka věci pocházejí většinou z hospodářské a majetkové trestné činnosti. Redaktor Práva v obchodě zahlédl třeba hnědé plastové květináče, které často policie ukazuje po raziích ve velkopěstírnách marihuany.

Peníze z prodeje zabavených věcí putují v případě pravomocného odsuzujícího rozsudku k ministerstvu spravedlnosti. Končí na účtu, kde se sbíhají peníze pro odškodňování obětí trestných činů.

„Když pachatel není odsouzen, tak se mu peníze vrací. A pozitivum je, že se mu vracejí v původní hodnotě, že není ten majetek devastovaný nebo není snížená jeho hodnota,“ vysvětlil Konopecký.