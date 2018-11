Aleš Honus, Právo

Její mozek totiž postihl pravděpodobně postmalarický neurologický syndrom. Jde o první případ tohoto onemocnění v ČR.

„Žena na naše oddělení přišla před svým odletem do Afriky, kde její dcera pracuje v charitativní organizaci. Nechala se naočkovat proti žluté zimnici a žloutence. I když jsme jí opakovaně doporučovali, aby v Africe užívala antimalarika, tak je odmítla s tím, že bude v Africe do deseti dní,“ řekl primář oddělení Petr Kümpel.

Žena se v Ugandě pohybovala většinu času v hlavním městě Kampale. „Jen na jediný den vyrazila do džungle a domorodé vesnice, kde byla poštípána hmyzem. Následně se vrátila do Česka, kde ji po několika dnech postihla zimnice a vysoké horečky. Pacientce bylo jasné, že může mít malárii, a přijela rovnou k nám, kde jsme jí diagnostikovali nejzávažnější formu malárie – Malaria tropica, která je bezprostředně životu nebezpečná, každoročně na ni ve světě umírají asi dva miliony lidí,“ pokračoval primář.

Vzhledem k jinak dobré kondici ženy se malárii podařilo poměrně rychle porazit. „Koncem září jsme pacientku propustili domů po přeléčení antimaliriky,“ konstatoval lékař.

Nevěděla, co je pravda a co ne



O několik týdnů později ale ženu do nemocnice přivezl její muž se silnými halucinacemi.

„Pacientka se podle manžela v prvních dnech příznaků zhoršila v řízení vozidla. Následně začala mít výpadky paměti, až se dostala do stavu dezorientace. Navíc ji postihly halucinace a bludy. Ženu jsme přijali na jednotku intenzivní péče. Udělali jsme jí řadu odběrů, kdy jsme vyloučili horečku dengue, ziku, klíšťovou encefalitidu i další infekce. Při pročítání literatury o malárii jsme narazili na informaci, že existuje postmalarický neurologický syndrom, který může mít přesně tyto projevy. Jde pravděpodobně vůbec o prvního pacienta v České republice, který by tímto syndromem mohl trpět,“ upozornil primář Kümpel.

Žena přitom sama pracuje jako pečovatelka. „Nedokážu popsat, co jsem prožívala. Některé výjevy byly děsivé. Vzpomínám si, že jsem řešila věci s nejstarší dcerou u lůžka v nemocnici ve chvíli, kdy u mě ve skutečnosti nebyla. Nedokázala jsem rozlišit, co je pravda a co pravda není. Nikomu to nepřeju zažít,“ popsala svůj stav žena.