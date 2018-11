jas, ren, Novinky

„Jakákoliv potřebná změna v ČSSD je při současném rozložení sil ve vedení mission impossible,“ prohlásil na mimořádné tiskové konferenci Zimola.

„Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl vyslyšet výzvy a oznamuji svou rezignaci na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Nechtěl jsem učinit ukvapená rozhodnutí pod vlivem emocí. Rezignaci jsem před hodinou předal předsedovi Janu Hamáčkovi,“

Vyzývala ho prý řada senátorů, hejtmanů i členů Ústředního výkonného výboru strany. „Slyšel jsem, že Zimola je příčinou neúspěchu a že může za všechno, a že způsobuje nejednotu strany a nedůvěryhodnou voličů a že by měl zvážit setrvání ve funkci,“ zdůvodnil Zimola svůj odchod z vedení strany.

ČSSD si bude příští rok v březnu volit nové vedení. Ačkoliv Zimola uvedl, že nyní jeho kandidatura na předsedu strany není na stole, úplně ji nevyloučil.

Jiří Zimola oznamuje rezignaci na post prvního místopředsedy ČSSD.

„Chci nadále v ČSSD působit, budu působit v pozici řadového člena možná i z pozice krajského předsedy. Není to o mé ambici stát se předsedou ČSSD, je to o mé ambici naplňovat sociálně demokratické ambice,” doplnil Zimola.

Novou stranu zakládat nehodlá



Zároveň vyloučil, že by chtěl založit novou stranu. „Takovou možnost v tento moment nezvažuju. Nikdo nevytváří alternativu k ČSSD. Jsme pyšný na to, že v rámci ní existuje několik platforem,” dodal Zimola k tomu, zda by chtěl z fungující platformy Zachraňme ČSSD vytvořit alternativní sociálně demokratický proud pod svým vedením.

Na říjnovém jednání Ústředního výkonného výboru ČSSD, kde se řešily výsledky senátních a komunálních voleb, čelil Zimola, který je členem názorové platformy Zachraňme ČSSD, kritice za to, že údajně rozděluje stranu.

Delegáty chtěl požádat o vyslovení důvěry, k hlasování však vůbec nedošlo.