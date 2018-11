nig, Právo

Poslanci výboru kritizovali především nekontrolovatelnost efektivity výdajů na protidrogovou politiku a na vědu a výzkum. Návrh, který odůvodnila vedoucí úřadu Tünde Barthová, podpořili jen poslanci ANO a ČSSD. Poslanci ODS, Pirátů, SPD a KSČM se zdrželi.

Proti hlasoval Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který mírnil slova Barthové, jak v úřadu snížili počet pracovníků.

Připomněl, že část tvoří lidé delimitovaní na ministerstvo průmyslu a obchodu a další úbytek je díky politickému rozhodnutí o snížení počtu členů vlády o dva, čímž ubyly dva sekretariáty.

Víc peněz na boj proti drogám

Pozastavil se i nad tím, že dostal na stůl analýzu organizace Fórum 50 % o počtu žen v různých funkcích. „Je bizarní, že na takový materiál, který by zvládlo desetileté dítě, stát přispívá dotacemi,“ podotkl Bělobrádek.

Na protidrogovou politiku chce úřad dát 179,6 milionu korun, tedy o 40 milionů více než dosud. Podle Barthové se ÚV zaměří v protidrogové politice hlavně na prevenci. Úřad si nechal vypracovat vnitřní audit.

„Výsledek je opravdu šokující, na prevenci se zapomnělo,“ prohlásila Barthová a dodala, že dosavadní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil pobýval ze 7,5 roku 330 dní v zahraničí.

„Bylo to zejména v zemích, kde vlády drogovým závislostem spíš jen přihlíží,“ uvedla s tím, že výsledek auditu nebude zveřejňovat. To popudilo Jakuba Jandu (ODS), podle kterého by ho měli poslanci dostat.

Podle Barthové se začal problematice drog velmi věnovat premiér Andrej Babiš (ANO). „Už jsem se lekl, že premiér začal brát drogy, aby vyzkoušel, jaké to je,“ reagoval na to Leo Luzar (KSČM) a poznamenal, že si měla toto „PR vystoupení“ nechat pro novináře. A odmítl, že by se v minulosti věnovala protidrogové prevenci malá pozornost.

Úřad vlády plánuje vydat na investice téměř 63 milionů Kč, což je cca o polovinu víc než letos. Klesnout by měly výdaje na výzkum a na podporu integrace Romů. Za dva roky by měla být dokončena rekonstrukce Strakovy akademie, která vyjde celkem na 300 milionů Kč.