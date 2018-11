Pavel Karban, Právo

Na studii pracovala sanatoria dva roky, vyšla na 1,911 milionu korun, přičemž 700 tisíc hradil Moravskoslezský kraj a zbytek zaplatily lázně. Studie sledovala a porovnávala výsledky intenzivní neurorehabilitace u 15 dětí s výsledky běžné u stejného počtu klientů.

„Nejvíce se děti zlepšily ve stoji, respektive kvalitě stoje, a charakteru chůze. U chůze se jednalo o dvojnásobné, u stoje šlo až o trojnásobné zlepšení. Celkově jsme zaznamenali dvojnásobně zlepšení po druhém pobytu,“ sdělila vedoucí fyzioterapie Romana Holaňová.

Výsledky studie odeslala sanatoria na ministerstvo zdravotnictví. Současně poslala také návrh na pilotní projekt, jehož cílem je ověřit postup v reálném provozu a následně vytvořit standardy pro rehabilitaci dětí s vrozeným nebo získaným poškozením mozku.

„Předpokládáme vyčlenění 16 lůžek. Pilotní část by probíhala dva roky a účastnily by se jí děti od dvou do 10 let. Ty by absolvovaly čtyři pobyty v rámci intenzivní rehabilitace. Věříme, že se tímto způsobem dokáže účinnost intenzivní rehabilitace a následně bychom mohli ministerstvu připravit podklady pro změnu v systému úhrad a intenzivní rehabilitační péče,“ vysvětlil prokurista Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová uvedla, že ministerstvo nyní výsledky studie analyzuje a do konce roku projedná se zástupci zdravotních pojišťoven možnost hrazení tohoto typu péče v rámci pilotního projektu.

Pomůže Strom přání?

Počet dětí do 18 let s DMO se v ČR odhaduje okolo 10 tisíc. Zdravotní pojišťovny hradí běžný pobyt, který zahrnuje cvičení v rozsahu asi 30 minut několikrát týdně a počítá s třemi terapiemi denně, a to jedenkrát za rok. Intenzivní rehabilitace nabízí cvičení až 2,5 hodiny denně. Rodiče ji však hradí sami, jeden měsíční cyklus vyjde na více než 60 tisíc korun.

„Maminky shánějí finanční prostředky přes nadace, různé organizace. Je to však náročné nejen čas, ale je to i stresující,“ upozornila Lenka Dlouhá z Českobudějovicka, jejíž pětiletý syn Péťa podstoupil intenzivní rehabilitaci v Klimkovicích už čtyřikrát a momentálně absolvuje pátý turnus za poslední dva roky.

Pokroky na něm vidí maminka velké. „Zpevnil se v oblasti trupu, zpevnilo se svalstvo. Ale bohužel samostatná chůze tam ještě není. Doufáme však, že díky intenzivní neurorehabilitaci začne Péťa chodit,“ nevzdává se Dlouhá, která upozornila i na to, že se syn zlepšil také po psychologické stránce a začal i více mluvit.

Aby rodiče nebyli na shánění peněz potřebných k intenzivní rehabilitaci sami, vymyslela Sanatoria Klimkovice projekt Strom přání. Podle koordinátorky speciálních programů Petry Moravcové mohou na transparentní účet posílat dárci finanční prostředky určené k úhradě speciálních programů pro dětské i dospělé pacienty.

„Strom přání vznikl jako reakce na požadavky rodičů, kteří si mnohdy sami ve svém okolí zajistí podporu ze strany společensky zodpovědných zaměstnavatelů, města, popřípadě od lidí žijících v jejich okolí. Ti ale potřebují peníze předat transparentně a chtějí, aby byly využity na konkrétní účel. To všechno Strom přání umožňuje,“ popsala Moravcová.