Barbora Zpěváčková, Novinky

„Už máme skoro 40 podpisů, máme podpisy od ANO, ODS i STAN. Budeme shánět podpisy ještě z dalších klubů. Chceme, aby to mělo širokou podporu,“ sdělil Novinkám Bartoš.

Předloha by uzákonila, že si každý dospělý člověk může vypěstovat a sklidit až pět rostlin konopí bez jakéhokoliv trestního postihu. Podle návrhu by pěstitel mohl doma mít až 1250 gramů sušených květů vypěstovaného konopí. Mimo bydliště by lidé mohli u sebe mít 30 gramů konopí.

Lidé by měli mít možnost si tu trošku vypěstovat, aniž by se museli něčeho obávat Veronika Vrecionová (ODS), poslankyně

Podle Pirátů je konopí méně nebezpečné než alkohol a tabák. „Jeho ilegální status je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný,“ tvrdí. Argumentují také tím, že konopí pomáhá při léčení nemoci, ale pro lidi je složité ho legálně dostat.

Stejný názor má i poslankyně Veronika Vrecionová (ODS), která návrh podepsala. „V pěstování takhle malého množství pro soukromé potřeby nevidím problém,“ konstatovala.

„Lidé by měli mít možnost si tu trošku vypěstovat, aniž by se museli něčeho obávat. Řada neurologů říká, že THC v určitém množství může jejich pacientům pomoci zlepšit kvalitu života. V lékárnách je složité to dostat,“ uvedla Vrecionová.

Úplný zákaz konopí je pokrytectví, míní Gazdík



Podpis připojil i šéf poslanců STAN Petr Gazdík. „Je společenské pokrytectví, že se tvrdí, že marihuana je zakázaná. Mnoho lidí má těch pět rostlin na zahradě, vypěstuje si je pro různé tinktury nebo pro jiné zdravotní použití. Měli bychom to pokrytectví odstranit. Pokud to nikdo neprodává a má to v omezeném množství pro osobní potřebu, nevidím v tom problém,“ řekl Novinkám.

Marihuana, která se získává z konopí, má hlavně díky psychoaktivní látce THC (tetrahydrocannabinol) analgetické účinky, pomáhá například lidem s roztroušenou sklerózou zmírňovat svalové napětí a třes a osobám s Tourettovým syndromem snižuje četnost tiků. Ulevuje i lidem po chemoterapii větší chutí k jídlu a snížením pocitu nevolnosti.

Požívání marihuany mimo léčebné účely je v Česku nelegální. Předepsat ji mohou pouze lékaři 13 odborností, například z oboru onkologie, neurologie, revmatologie, ortopedie, lékaři se specializací na léčbu bolesti nebo paliativní medicínu.