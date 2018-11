Petr Jemelka, Novinky

„Samozřejmě, kde se podílíme nějak na vytváření té nové povolební situace, se někde může stát, že všichni kolegové nedocení politický význam toho zákazu,“ vysvětloval Fiala, jak je možné, že ODS sestavuje koalice, do nichž se dušovala nevstupovat. Pokud jde o spolupráci s komunisty, dostanou prý občanští demokraté na komunální úrovni ultimátum. Buď z koalice odejdou, nebo budou zrušena jejich místní sdružení.

Na koalici s komunisty se ODS dohodla v Rychnově nad Kněžnou, spolu s SPD a KSČM hodlá vládnout v Kladně a v duu s hnutím Tomia Okamury pak v obci Hranice.

Naučte se ústavu, vyzval Filip Gazdíka



Hostem Otázek Václava Moravce byl tak předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten se vymezil vůči prohlášení třetího účastníka diskuzního pořadu v ČT předsedy Starostů a nezávislých Petra Gazdíka. Vyčetl mu, že hodnotí kandidáta ODS na předsedu senátu Jaroslava Kuberu jako nedostatečně se vymezujícího vůči prezidentu Miloši Zemanovi.

Předseda KSČM Vojtěch Filip

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

„Kde jsme se to ocitli, vždyť přeci ta spolupráce ústavních institucí je to, že musí hledat společný postup pro Českou republiku,“ řekl Filip s tím, že rozhádanost lidí v čele parlamentu, vlády a na Hradě poškozuje mezinárodní prestiž a význam Česka.

Předseda STAN se bránil s tím, že se jeho strana nesnaží vymezovat vůči úřadu přímo voleného prezidenta, ale chce být korekcí provýchodní politiky orientované na Rusko a na Čínu. „V současné době jen pan prezident v Číně. Například asi pošesté. Zatímco třeba prezident Spojených států ho například doposud nepřijal. Politika Evropské unie versus Miloš Zeman také není úplně to, co představuje naše vláda,“ vysvětloval Gazdík.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Předseda STAN tvrdil také to, že je ústavním úkolem senátu korigovat a kontrolovat prezidenta republiky. Na otázku Filipa, z jakého článku ústavy to vyplývá, ale odpovědět nedokázal. „Pane kolego, naučte se Ústavu České republiky, protože já nevidím v senátu tu komoru parlamentu, která by měla korigovat zahraničně-politickou orientaci prezidenta republiky respektive moci výkonné,“ reagoval Filip.