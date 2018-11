ren, Novinky

Podpora vládní ČSSD podle obou průzkumů klesla na devět procent.

Mezi 8 a 9 procenty se podle agentur pohybují i komunisté. Zatímco podle Medianu se na hranici postupu do Sněmovny pohybují STAN, TOP 09 a lidovci a SPD je až na 9 procentech, tak společnost CVVM hnutí Tomia Okamury naopak řadí společně s TOP 09 a STAN k těm, které jistotu postupu do Sněmovny nemají. Lidovci by podle CVVM dosáhli až na 7 procent.

Volební model v říjnu - MEDIAN

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Zelení by podle Medianu měli 2,5 procent a Svobodní 1,5 procent. Volební účast by podle tohoto průzkumu dosáhla 62,5 procenta oprávněných voličů. O půl procenta vyšší vyšla volební účast CVVM.

12 nebo 19? Růst nebo pokles?



Nejvíce se průzkumy rozcházejí v číslech pro ODS a SPD. Zatímco v září se obě společnosti na preferencích ODS shodly a ODS měla tehdy 14 procent, v říjnu se rozcházejí jak v číslech, tak v trendech.

„Překvapením je možná to, že ODS nepotvrdila posilování pozice z komunálních a senátních voleb. Opravdu je to asi tak, že ODS v těchto sekundárních volbách uspěla díky tomu, že v nízké účasti tvořili velkou část voličů vzdělaní obyvatelé. To posílilo zisk pravicových stran a naopak zvýraznilo fiasko ČSSD, která reálně v podpoře pro hypotetické volby do Sněmovny spíše stagnuje,” komentoval průzkum agentury Median sociolog Daniel Prokop.

Rozdíl u ODS je v říjnu 7 procent, u SPD pět procent. Zatímco v říjnu ODS u CVVM dosahuje 19 procent, tak u Medianu jen 12 procent. SPD si svá čísla ze září drží a pohybuje se u CVVM na 9 procentech, zatímco u Medianu je na hranici postupu do Sněmovny.

„Oproti volebnímu výsledku stále nejvíce ztrácí SPD – Tomio Okamura, která by v hypotetických volbách získala 9 procent, za poslední čtvrtletí však vykazuje setrvalý růst podpory,” uvádí agentura Median.

ANO dominuje



V obou průzkumech však stále dominuje hnutí ANO. Jeho podpora se pohybuje mezi 28 a 30 procenty a je tak podle obou agentur srovnatelná s obdobím kolem loňských parlamentních voleb.

Pokles u obou zaznamenali jak Piráti, tak komunisté. „Mírné snížení podpory Pirátů a KSČM není statisticky významné a ani jedné nelze v tuto chvíli přisoudit věcnou důležitost," uvedlo CVVM.

Na hranici postupu do Sněmovny se již delší dobu drží Starostové i TOP 09. Podle CVVM je na hranici právě i SPD.

„U uskupení SPD a STAN nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostala, či nedostala," podotkli autoři volebního modelu.

V případě TOP 09, která by v říjnu dostala 3,5 procenta, není podle nich vzhledem k nízké jistotě rozhodnutí některých voličů vhodné tvrdit, že by se do Sněmovny nedostala.