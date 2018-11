Jiří Novotný, Právo

Vláda sice k této poslanecké novele zákona o pozemních komunikacích zaujala negativní stanovisko, přesto však předloha nyní poputuje k projednání ve Sněmovně.

Poslanci konkrétně navrhují, aby šlo auto z komunikace odstranit už v případě, že nemá déle než tři měsíce platné osvědčení o technické způsobilosti.

Návrh na odtažení by předložil vlastník komunikace a schvaloval by ho silniční správní úřad. Pokud by se pak majitel auta ve dvouměsíční lhůtě sám nepostaral o jeho odstranění, bylo by na jeho náklady přemístěno na vybrané parkoviště. Po dalších šesti měsících by pak měl vlastník komunikace možnost nechat vozidlo zlikvidovat.

„Na komunikacích zůstávají bez pohybu dlouhodobě odstavená vozidla s vypuštěnými pneumatikami a notně poškozená vandaly, sloužící jako skladiště materiálu nebo noclehárna lidí bez domova. Přesto s nimi podle platné legislativy nelze naložit jako s vraky, což místní úřady vystavuje oprávněnému hněvu občanů, zejména v hustě obydlených oblastech s nedostatkem parkovacích míst,“ uvádějí předkladatelé v důvodové zprávě.

Ťok to slibuje řešit komplexněji

Vláda však přesto k jejich předloze zaujala nesouhlasné stanovisko. „Umožnilo by to totiž odstraňovat z komunikace i pouhé čtyři roky stará auta, která jsou v dobrém technickém stavu, ale jejich majitelé opomněli zajet do STK na technickou prohlídku,“ řekl novinářům po zasedání vlády ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Za příliš tvrdý považuje poslanecký návrh i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Podle něj tříměsíční lhůta nezohledňuje situace, kdy by byl majitel vozidla třeba dlouhodobě v nemocnici nebo v zahraničí. Jak Ťok ujistil, jeho ministerstvo už připravuje návrh novely, který bude problematiku autovraků řešit komplexněji.