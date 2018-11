jas, jz, Novinky

Nejde přitom o laické konstatování, ale o klasifikační označení na sedmibodové stupnici, která postihuje jak mosty bez jakýchkoliv závad, tak přemostění v havarijním stavu, kterým hrozí bezprostřední zřícení.

Asi nepřekvapí, že z vltavských mostů je ve velmi dobré kondici pouze Trojský most, který byl postaven v souvislosti s tunelovým komplexem Blanka a do provozu byl uveden v roce 2014.

Trojský most

FOTO: Petr Hloušek, Právo

V dobrém stavu, který značí existenci vad bez vlivu na zatížitelnost, je zbraslavský most Závodu míru, Lahovický most a Lanový most na Jižní spojce, který však čeká monitoring, neboť se kroutí. [celá zpráva]

Lanový most na Jižní spojce

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Stav Štefánikova mostu je zařazen do kategorie „uspokojivý”, která predikuje odstranitelné vady, které mohou do budoucna vést k nutnosti větších oprav. Stejně si stojí i Nuselský most, jehož tubusem projíždí metro C.

Rekonstrukce Nuselského mostu skončí letos do 17. listopadu, dalších 15 let by se na něj nemuselo sáhnout.

FOTO: Novinky

Další výčet by byl smutnější a obsáhlejší. Většina zbývajících mostů přes Vltavu je totiž v kategorii V, která značí špatný stav konstrukce.

Rekonstrukce tak nepochybně čeká Hlávkův či Palackého most. Na Hlávkově mostě momentálně probíhá diagnostika, která částečně omezuje dopravu a naznačuje, co by uzavření spojnice Holešovic a centra znamenalo pro řidiče mířící na magistrálu. [celá zpráva]

Video

Hlávkův most je ve špatném stavu. Diagnostika i následná rekonstrukce omezí dopravu na magistrále.

Za dva roky by mělo dojít i na opravu Barrandovského mostu, po němž každý den projede přes 140 000 aut.

Barrandovský most

FOTO: Jaroslav Soukup, Novinky

Stav některých pražských mostů (k březnu 2018)

Most Závodu míru III Barrandovský most V Palackého most VI Jiráskův most V Most Legií V Karlův most mostovka II, klenby + spodní stavby VI Mánesův most V Čechův most V Štefánikův most IV Hlávkův most V Libeňský most rámové konstrukce VI, klenby V

Most Barikádníků IV Trojský most II Lahovický most III Nuselský most IV Lanový most III zdroj: Informace o stavu pražských mostů ve správě TSK hl. m. Prahy, a. s. a jejich priority



TSK provádí monitoring stavu mostů průběžně. Před pár dny vedl k okamžitému uzavření přemostění u Vltavské, které bylo nutné provizorně podepřít, a do budoucna se počítá s jeho demolicí. [celá zpráva]

Video

Libeňský most je zanedbávaný dlouhodobě. Podívejte se na záběry kritických částí mostu.

Dočasného uzavření se letos dočkal i Libeňský most, o jehož budoucnosti se již delší čas vedou spory. Zatímco končící vedení Prahy prezentované zástupci hnutí ANO, ČSSD a Trojkoalice se klonilo k jeho demolici a výstavbě nového mostu, zástupci nové koalice tvořené Piráty, Prahou sobě a Spojenými silami pro Prahu mají za to, že zanedbaný most z roku 1928 půjde opravit.

Klasifikace stavu mostů Klasifikační stupeň Stav konstrukce Vady a poruchy konstrukce I Bezvadný bez jakýchkoli zjevných nebo známých skrytých vad II Velmi dobrý pouze vzhledové vady, které neovlivní zatížitelnost III Dobrý větší vady, které ale neovlivňují zatížitelnost IV Uspokojivý vady a poruchy nemající okamžitý nepříznivý vliv na zatížitelnost, které však mohou zatížitelnost v budoucnu ovlivnit V Špatný vady a poruchy ovlivňující sice zatížitelnost, ale odstranitelné ještě bez větších zásahů VI Velmi špatný vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost a odstranitelné pouze velkou opravou zahrnující důležité části konstrukce VII Havarijní vady a poruchy ovlivňující zatížitelnost takovou měrou, že vyžadují okamžitou nápravu pro odvrácení hrozící katastrofy, popř. uzavření mostu

V havarijním stavu byly lávky pro pěší na železničním mostě na Výtoni. Jednu z nich se již nicméně podařilo opravit a chodci se tak na most mohli od poloviny října vrátit.

Železniční most na Výtoni

FOTO: Novinky

Jak letos na jaře upozornil na jednání magistrátního výboru pro dopravu šéf TSK Petr Smolka, v V. až VII. stupni se nacházela necelá pětina mostů v Praze. Na běžnou údržbu mostních konstrukcí loni firma vynaložila 210 milionů korun.

Německé mosty trpí nárůstem dopravy



Problémy se zanedbanou údržbou mostů nejsou nicméně pouze tuzemskou doménou. Německo má problémy zhruba s osminou z 39 621 dálničních mostů. Jejich hodnocení je na úrovni „nepostačující“, nebo dokonce „nedostatečný stav“, jak uvádí hodnocení Spolkového úřadu pro výzkum vysokých komunikací (BASt) z března 2018.

Mezi mosty s nejhorším hodnocením patří ten na dálnici A1 přes Rýn u Leverkusenu. Provoz na něm byl spuštěn v roce 1965 a most byl koncipován pro denní provoz kolem 40 tisíc vozů. Provoz ovšem v průběhu let razantně narostl až na limit jeho možného zatížení. V roce 2012 odborníci označili stav mostu za kritický a o čtyři roky později doporučili postavit nový most. Jen v roce 2017 projelo přes most přes 120 tisíc osobních vozů. Vozy těžší než 3,5 tuny nesmějí přes most projíždět. Experti vydali pro most známku 3,9, což znamená „nedostatečný stav”.

Německý systém známkování 1,0 – 1,4 Velmi dobrý stav 1,5 – 1,9 Dobrý stav 2,0 – 2,4 Uspokojující stav 2,5 – 2,9 Postačující stav 3,0 – 3,4 Nepostačující stav 3,5 – 4,0 Nedostatečný stav

Ještě hůře jsou na tom dva mosty, a to v Duisburgu a v Münsteru, které byly ohodnoceny známkou 4,0.

Pokud bychom se zaměřili na mosty v sousední německé spolkové zemi Sasko, stav více než 3300 mostních konstrukcí na tamějších dálnicích, zemských i státních silnicích je dobrý. V pořádku je 908 mostů na dálnicích, 850 zemských a 1550 spolkových komunikacích. Faktem je, že zhruba 99 procent všech mostů na saských dálnicích a nadjezdů nad dálnicemi bylo postaveno po roce 1990.

Drážďany

FOTO: Miroslav Šára, Novinky

V Drážďanech je stav sedmi největších a nejdůležitějších mostů přes Labe bez větších komplikací, ačkoliv jejich opravy provázely hádky a tahanice, píše server Tag24.de. Rekonstrukce těchto hlavních mostních konstrukcí je naplánována až do poloviny roku 2020. Poté by se mělo město zaměřit na opravy menších mostů.