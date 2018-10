jas, Novinky

„Z vyjádření členů vlády jsem pochopil, a i já zastávám ten názor, že měli bysme mít ten zimní,“ uvedl Babiš.

Podle něj pro to existuje i řada praktických důvodů. Zmínil například problémy s usínáním dětí v letních měsících.

„Když máte malé děti, a já mám vnučky, a slunce zapadá po 21. hodině, tak děti říkají, že je světlo a nechce se jim moc spát,” popsal premiér s tím, že k ponechání astronomického času se přiklánějí i odborníci.

Souměrnost světla a tmy



Následně citoval Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd ČR, podle něhož je jednou z nesporných výhod středoevropského času jeho souměrnost ke světlu i ke tmě, „kdy je pravé skutečně v poledne a největší tma kolem půlnoci”.

„Není úplně jasné, jak tenhle návrh komise má být diskutován,“ dodal premiér k návrhu Evropské komise. Ta navrhla ukončit střídání letního a zimního času od dubna příštího roku. Dá se však očekávat, že s ohledem na rozdílné názory jednotlivých států se termín posune.

Připomněl, že v Evropě existují různá časová pásma. „Předpokládám, že na evropské radě se k tomu vrátíme,“ doplnil.

Zavedení zimního času by mimo jiné znamenalo, že v letních měsících by byla o hodinu dříve tma, naopak východ slunce by nastával již před 4. hodinou. Současný životní rytmus lidí se ve srovnání s našimi předky posouvá spíše do pozdějších nežli časnějších hodin.