zpe, Novinky

„Každý zaměstnanec chce od svého zaměstnavatele přidat. Každé mimino chce víc mlíka, každý důchodce chce vyšší penze. Já tady stojím, možná jako jediný v sále, a říkám, ano, já chci přidat, protože ve všech ostatních oblastech jsme přidali a přidáváme dál,“ prohlásil na plénu.

První místopředseda STAN Vít Rakušan se od jeho slov distancoval. „Pan kolega Pávek sám uvedl, že se jedná o jeho individuální názor. Tak ho vnímám i já, jelikož se rozhodně nejedná o oficiální stanovisko klubu,“ řekl Novinkám Rakušan.

Poslancům a senátorům by měly od ledna vzrůst platy o 20 procent, základní plat zákonodárce by tedy činil 90 600 korun hrubého. Poslanci v úterý ve druhém čtení řešili novelu, která by skokový růst zbrzdila a zákonodárci by dostali přidáno „jen“ devět procent.

Za zbrzdění růstu platů horují hlavně Piráti a okamurovci. Naopak někteří poslanci nemají problém s tím se přiznat, že chtějí víc peněz, jako například poslanec Pávek.

Pokud by poslanci zvedli ruku pro nižší růst o devět procent, dostávali by základní plat „jen” 83 900 korun. Ten ale přitom bez funkčních příplatků bere jen 20 poslanců z dvou set.

K tomu každý zákonodárce pobírá paušální náhrady 39 400 Kč do 53 500 Kč hrubého. A ty by se v případě razantního zvýšení platů zvedly na 47 100 až 63 900 korun hrubého.