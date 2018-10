Karolina Brodníčková, Právo

Chvojkův návrh je aktuální zejména kvůli hrozícímu trestnímu stíhání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka za pomluvy bývalého prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Ve Sněmovně jej možná podpoří Piráti, nesouhlasí s ním však ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

„V případě verbálního útoku na čest fyzické osoby by sankce (soukromoprávní) měla nastupovat pouze v případě, pokud s tím poškozený souhlasí, nikoli ex officio, z moci úřední. Trestný čin pomluvy je rovněž možné zneužít v politické diskusi či proti nezávislým médiím, novinářům. Jeho zrušení tedy odstraní tato rizika,“ napsal Chvojka v důvodové zprávě.

Ochranu osobnosti podle něj dostatečně řeší občanský zákoník. „Oběť pomluvy může na účet škůdce vymáhat přiměřenou náhradu vzniklé škody a nemajetkové újmy,“ dodal Chvojka.

Diskusi rozvířila žádost policie o vydání Ondráčka k trestnímu stíhání. Oznámení na něj podal Horáček poté, co o něm Ondráček řekl, že býval vekslák a spolupracovník StB. Imunitní výbor doporučil Sněmovně Ondráčka nevydávat, ale rozhodne Sněmovna příští týden.

Chvojka zřejmě narazí už ve vládě. Otázka zrušení trestného činu pomluvy se řešila už před deseti lety. „Tehdy nakonec převážili zastánci zachování tohoto trestného činu. Mně osobně by jeho zrušení nevadilo, ale naše společnost ještě není připravená na to, aby se lidé o svoje dobré jméno sami soudili,“ napsal Právu Kněžínek.

„Proto bych byl k návrhu pana poslance Chvojky spíše skeptický,“ dodal.

Podobně na věc nahlíží i Stanislav Grospič, člen ústavně-právního výboru Sněmovny za KSČM, která vládu ANO a ČSSD podporuje.

Podle šéfa klubu TOP 09 Miroslava Kalouska by si politici měli na kritiku zvyknout a bránit se případně jen u civilního soudu. Trestný čin pomluvy by však ponechal. „Některé pomluvy jsou natolik vážné, že by za ně měl přijít skutečně trest,“ řekl Právu.

Návrh si chce prostudovat předseda pirátského klubu Jakub Michálek. „Trestný čin pomluvy by se měl diskutovat a zvážit jeho revize. Je to zneužitelné,“ sdělil Právu.

Ani předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) změny neodmítá. „Po podání trestního oznámení na pana profesora Piťhu za jeho kázání začínám zvažovat, jestli by nebylo rozumné vyndat z trestního zákoníku všechny verbální trestné činy,“ řekl Právu.

Česká ženská lobby podala na Petra Piťhu trestní oznámení kvůli kázání ve svatovítské katedrále. Piťha se prý dopustil šíření poplašné zprávy, když věřícím při mši tvrdil, že Istanbulská úmluva chránící ženy mj. před násilím rozvrátí rodiny a zavede koncentrační tábory. [celá zpráva]