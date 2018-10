jky, Novinky

Celý ohňostroj by měl jeho divákům podle organizátorů připomínat nejen hezké momenty z naší historie, na které může být člověk hrdý, ale také třeba přírodní krásy či státní symboly České republiky. Show bude rozdělena do pěti částí se zcela odlišnými hudebními doprovody.

„Úvodní obraz ‚Hrdost‘ doprovodí Smetanovy fanfáry z opery Libuše, druhý obraz ‚Vlastenectví‘ podbarví Vltava z cyklu Má Vlast. Třetí obraz ‚Panenská příroda‘ bude výletem po českých i moravských horách a loukách. Ten doprovodí melodie Vadima Petrova z Krkonošských pohádek. Čtvrtý obraz ‚Šampióni‘ připomene české sportovní úspěchy. Závěrečný ‚Národ‘ doprovodí melodie Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře Chválím tě země má a státní hymna České republiky. Ta také show uzavře společně s ohňostrojem vyvedeným v barvě trikolory,” informovala Michaela Klofcová z agentury CzechTourism.

Pokud přemýšlíte, odkud bude ideální ohňostroj sledovat, tak pořadatelé doporučují Dvořákovo nábřeží či náplavku na Františku, kde bude i ozvučení. Další zajímavou alternativou je pak Letná, zejména pak vrchol kopce či svah pod Letenskými sady. Naopak se vyhněte nábřeží Edvarda Beneše, které bude pro pěší uzavřeno, protože na něm zůstane zachován provoz tramvají.

Značná dopravní omezení



Ohňostroj s sebou přináší i hromadu dopravních omezení, které se poměrně významně dotknou dopravy v části centra Prahy. Zhruba od 18:15 bude přibližně na dvě hodiny obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Staroměstská – Právnická fakulta – Čechův most a linky č. 14 a 17 by měly jezdit přes zastávku Malostranská. Autobus č. 207 bude v úseku Staroměstská – Dlouhá třída odkloněn přes zastávky Malostranská a Čechův most.

Ještě o chlup hůře na tom budou v neděli večer řidiči automobilů. Od 18:30 do asi 20:30 hodin budou pro automobilovou dopravu uzavřeno Dvořákovo nábřeží v úseku Čechův most – Štefánikův most, dále nábřeží Edvarda Beneše a oba mosty – Čechův i Štefánikův. Vzhledem k tomu, že není stanovena žádná objízdná trasa, organizátoři žádají řidiče, aby se této části města při svých cestách vyhnuli.