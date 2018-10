kab, Právo

„Nejsou, jak se někteří domnívají, zváni všichni poslanci a senátoři. Vzhledem k tomu, že se zvou velvyslanci a další osobnosti, tak by se do Vladislavského sálu nevešli,“ řekl Zeman. Vzápětí ale toto své odůvodnění úsporou místa zase popřel, když řekl, že nepozvaných je jen málo. Ze dvou stovek poslanců nebylo podle čtvrteční ankety České televize mezi zákonodárci pozváno devět.

„Nezveme pouze ty lidi, kteří veřejně pozvání odmítli. Je to jako v rodině. To znamená, že když někoho pozvete a on vám nepřijde, tak už ho podruhé nezvete,“ odpověděl na otázku, zda je pravda, že mezi nepozvanými je také jeho jmenovec, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který před více než rokem odmítl schůzku s prezidentem. [celá zpráva]

Pozvání rovněž nedostal například rektor Masarykovy univerzity a nový senátor Mikuláš Bek, nebo poslanci Dominik Feri, Miroslav Kalousek (oba TOP 09) nebo Petr Gazdík (STAN), tedy vesměs osobnosti, které nemají se Zemanem dobrý osobní vztah.

O vyznamenaných se odmítl bavit



Hovořilo se také o osobnostech, které má prezident při příležitosti státního svátku vyznamenat. Jednat se má například o bývalou poslankyni za ANO a bývalou redaktorku České televize Janu Lorencovou, kontroverzního novináře Erika Besta, finančníka Pavola Krúpu, zpěváka Michala Davida, herce Ivana Vyskočila, lyžařku a snowboardistku Ester Ledeckou.

Zeman se ale k výčtu jmen nechtěl vyjadřovat. Naznačil však, že jedním z vyznamenaných bude tenista Radek Štěpánek. „Úspěšně ukončil úspěšnou kariéru,“ poznamenal.

O osobnostech, které by ocenění měly získat, odmítl Zeman diskutovat. „Tohle je historie, která se opakuje každý rok. V řadě případů jsou kritiky vyznamenaných ti, kteří v životě nic nedokázali a mají schopnost pouze kritizovat nebo komentovat. Což je trochu málo,“ uvedl.

Na upozornění Soukupa, že mezi vyznamenanými jsou lidé kritizující podnikatele Zdeňka Bakalu, proti kterému Zeman soustavně vystupuje a nedávno jej ve vysílání Českého rozhlasu označil vulgárně za ekonomického zmr.., a zda by neměl tedy vyznamenat i další osoby bojující proti Bakalovi, Zeman zřejmě v žertu odvětil: „Tím si nenápadně říkáte o vyznamenání. Já to uvážím, pane Soukupe.“

Zeman: Vondráčkovu cestu do Ruska bych ocenil



Prezident v rozhovoru pro TV Barrandov odmítl diskuzi o tom, zda by Česko mělo z Afghánistánu stáhnout své vojáky, což do budoucna navrhl šéf zahraničního výboru Sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle Zemana čeští vojáci společně s armádou spojenců brání v místě expanzi terorismu.

V TV Barrandov Zeman také vyzdvihl rozhodnutí Sněmovny, která dodatečně schválila cestu předsedy Radka Vondráčka (ANO) do Ruska. „Já bych šel ještě dál, já bych tuto cestu ocenil. Radek Vondráček udělal skvělou práci a samozřejmě i celý tým, který tuto návštěvu připravoval,“ uvedl Zeman.

Míní, že vzhledem k rozdílným velikostem Česka a Ruska budou vždy vzájemné vztahy nerovné. Proto je podle Zemana dobře, že je Česko členem EU a NATO. Diskuze s Rusy však podle Zemana přináší „ovoce“. „Když jsem nedávno navštívil Rusko, tak jsem požádal prezidenta Putina, aby pomohl při osvobození ukrajinského spisovatele, jmenuje se Kozlovský. A ono se to skutečně stalo. Pan Kozlovský mě navštívil na Pražském hradě,“ poznamenal Zeman.