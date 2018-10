jim, Právo

Podle Jiřího Pospíšila jste dali svým partnerům na výběr, buď budete dělat primátora, nebo koalice nevznikne. Na to konto se prý svých ambicí vést Prahu vzdal s tím, že je ještě pořád šance, že si rozmyslíte, zda nechcete dělat druhou Adrianu Krnáčovou (ANO). Zviklalo vás to?



Piráty to nezviklalo v požadavku mít v Praze primátora, protože to vyplývá z toho, že jsme v této trojici získali nejvyšší počet hlasů. Je to odpovědnost vůči voličům, kterou musíme teď naplnit.

A nenaplňovali byste lépe požadavky voličů, kdybyste měli čtyři radní, než jen dva a k tomu primátora?

To nezáleží na počtu radních, ale spíše na těch gescích, které se nám podaří vyjednat. Naši tři lidé budou muset dělat za čtyři, ale s tím počítáme.

O které resorty máte zájem?

Nechci to teď pouštět do médií, ale asi není tajné, že budeme usilovat o spravedlivé rozdělení v radě a že budeme usilovat i o některý ze čtyř silových resortů.

Pořád nevím, co to znamená mít zkušenosti s politikou. Jestli se tím míní nějaké domlouvání s kmotry, tak takové zkušenosti ani nemíním získávat

Piráti se profilují jako strana, které nejde o posty, ale partnerům jste řekl, že buď budete primátorem, nebo tato trojkoalice nebude. Jak to jde dohromady?

To není nic nového pro naše partnery. Hned na začátku jsme předložili náš ústupek, že bychom se vzdali jednoho křesla ve prospěch našich partnerů. Na to konto vítám, že naši partneři dělají také ústupky.

Jednání tedy probíhají konstruktivně, a nakonec dospějeme k takovému stavu, že všechny strany budou mít resorty, ve kterých budou moci realizovat ty nejprioritnější sliby, které daly voličům v kampani.

Když jste vyrukovali s tímto ultimátem, měli jste na mysli, že jsou ještě další možnosti pro vyjednávání třeba s ODS, nebo ANO?

Jasně jsme řekli, že koalice v tomto formátu, je jednoznačně preferovanou koalicí z hlediska Pirátů. A na tom jsme se i s partnery shodli. A vzhledem k tomu, že z této trojice získali Piráti nejvíce hlasů, tak usilujeme o křeslo primátora. To je logický výsledek voleb a nějaká elementární volební logika.

Ale nebylo to ultimátum trochu risk?

Neříkal bych tomu ultimátum. To je prostě logické vyústění voleb, kde jste strana, která získala nejvíc hlasů z dané trojice, a proto usilujete o post primátora. Mně to nepřipadá v rozporu se zvyklostmi, naopak mi to přijde, že to perfektně odpovídá dosavadním zvyklostem u volebního systému v ČR.

S touto logikou by se dalo polemizovat, jestli by primátora neměl dělat pan Čižinský, který získal nejvíc preferenčních hlasů.

Ale to nejsou preferenční hlasy na primátora. To je to panašování, kterým říkáte, kterého člověka byste chtěl mít v zastupitelstvu. Respektujeme, že voliči chtěli mít Jana Čižinského v zastupitelstvu, ale to neovlivňuje to, kdo by měl být primátor. K tomu ten volební systém není určen. Podle této logiky by se radními mělo stát 11 lidí, kteří získali nejvyšší počet křížků, ale tak to přece nechodí.

Nevylučuji, že budou vyměněni i někteří ředitelé městských firem

Proč si myslíte, že budete lepším primátorem než Jan Čižinský nebo Jiří Pospíšil, kteří těch politických zkušeností mají přece jen více?

Pořád nevím, co to znamená mít zkušenosti s politikou. Jestli se tím míní nějaké domlouvání s kmotry, tak takové zkušenosti ani nemíním získávat. Pražské komunální politice se věnuji dlouhodobě a mám v ní i konkrétní výsledky. Podílel jsme se na záchraně Nemocnice Na Františku, kde se nám podařilo, že více subjektů odhodilo svou stranickost, vtáhli jsme do toho i občanskou společnost, dohodli jsme se na společném postupu a díky tomu jsme byli úspěšní a zastavili jsme skrytou a pro město nevýhodnou privatizaci. To je přesně to, co je třeba udělat na magistrátu.

A proč si myslím, že koalice dopadne lépe, než ta pod vedením Adriany Krnáčové: Budou tam jiní lidé. Její koalice nebyla stabilní, neměli sdílenou vizi rozvoje Prahy. To byl ten důvod, proč se to rozpadlo v polovině.

Na Prahu se hrnou pořád nové výzvy, aktuálně padá most u Vltavské. Nebude to vláda spíše opravovací, než že by město někam posunula?

Na péči o stávající městský majetek není nic špatného. Naopak je špatně, že to předchozí pražské vlády zanedbávaly. Nemluvím jen o vládě Adriany Krnáčové, ale i ty další, které kašlaly na pravidelnou opravu mostů a péči o ně. Je nutné připravovat i nějaké projekty do budoucna a vytvořit něco nového, ale to neumenšuje potřebu pečovat o stávající majetek.

Dohodli jste se, že změníte obsazení lidí v městských firmách. Nastane zemětřesení?

Shodli jsme se, že je nezbytné udělat hloubkový audit hospodaření v městských firmách. K tomu nepochybně dojde, ale nerad bych předjímal výsledky.

Ale zastoupení ve firmách změnit chcete. Dopadne to i na vedení firem?

Piráti všechny dozorčí rady, kam dosazovali lidi třeba i ze sněmovních pozic, tak pomocí otevřených výběrových řízení, ve kterých byl kladen důraz na odbornost a zkušenosti. Stejně budeme postupovat i v Praze. Nevylučuji, že budou vyměněni i někteří ředitelé městských firem. Co vidím jako nejzásadnější je, abychom schválili nějakou městskou majetkovou politiku. Aby bylo jasné, kam chce město své firmy nasměrovat. A na základě splnění cílů takové strategie by měl být i odměňován management.