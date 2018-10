Adéla Jelínková, Právo

Na počínání Vladykové, která těsně před zveřejněním majetkového přiznání starostů přistoupila na zúžení společného jmění manželů, čímž se vzdala stamiliónového jmění, které plynulo z neprůhledného podnikání jejího manžela, Právo upozornilo na začátku měsíce. [celá zpráva]

Podle některých obyvatel Jesenice a Zdiměřic nejvíce se rozvíjející obce v jižním okolí Prahy, která spadá pod Jesenici, se s mottem Vladykové o městu jako vlastní zahradě ale sžil především již zmíněný místostarosta obce a zároveň obyvatel Zdiměřic, podnikatel Zápotocký. Toho občané Jesenice do zastupitelstva města poprvé zvolili již v roce 2002.

Zápotocký má z domu výhled na svou zahradu a dva obecní rybníky, jejichž podstatnou část hrází vlastní on nebo členové jeho rodiny. Přestože se tamní rybníkářský spolek, jehož je členem, smluvně zavázal, že umožní k vodě volný přístup všem spoluobčanům, neděje se tak.

Rybníky v obci Zdiměřice prošly revitalizací. Ne ke všem se dá dostat, obklopují je soukromé pozemky.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Dva ze tří obecních rybníků, letos za pět miliónů (z toho téměř milión od obce, zbytek od Evropské unie) nově revitalizovaných, se tak spíše staly hezkým pokračováním zahrad a soukromým „bazénem“ čtyř majitelů (mezi nimi místostarosty), kteří navíc vytvořili zmíněný spolek, prostřednictvím něhož si rybníky za 100 korun ročně od Jesenice pronajímají.

Jak zjistilo Právo, spolek získává dotace i z obecní kasy – a to šedesát tisíc korun ročně. Peníze měly v předchozích letech jít například na násadu ryb, které ale do rybníků zatím nikdo nikdy nepořídil, ani nevypustil.

K rybníkům má být volný přístup

Zdiměřický rybníkářský spolek vznikl v roce 2012. Předsedou se stal Tomáš Dvořák, jehož rodina rovněž vlastní pozemky přilehlé k rybníkům, tentokrát ale na opačné straně než rodina místostarosty. Členem spolku je Richard Forman, jemuž patří další část hrází. Kolik dalších členů má spolek, ale nedokázal nikdo jednoznačně říct.

Zatímco Zápotocký tvrdil, že „něco kolem sedmnácti a pětadvaceti“ a že na konkrétní číslo se máme zeptat předsedy Dvořáka, Dvořák ani nedokázal odhadnout, zdali pět nebo dvacet.

Smlouvu o pronájmu tří zdiměřických rybníků s městem mají až do roku 2023, přičemž v dokumentu, který má redakce k dispozici, stojí: „Nájemce se zavazuje umožnit volný přístup všem spoluobčanům k rybníkům a na přilehlé pronajaté pozemky (hráze u třetího rybníku a pár metrů z hráze u druhého vlastní i obec – pozn. red.) a udržovat je jako veřejné prostranství.“

S tím ale mají, jak Právo zjistilo, členové spolku problém. Vyplývá to například z e-mailu, který místostarosta Zápotocký zaslal obyvateli Jesenice, který si na situaci v podstatě s nepřístupnými rybníky stěžoval.

„Nepřesně napsaná“ smlouva

„Členové z vlastních dobrovolných příspěvků zajistili opravy bývalého obecního úřadu Zdiměřice a připravují další činnost v rámci obce. Určitě se můžete do činnosti zapojit i vy a díky smlouvám vám bude taktéž umožněna procházka po jakékoli hrázi zdiměřického rybníka, stejně tak jako kterémukoli dalšímu členovi spolku,“ napsal v odpovědi místostarosta.

Jeho sdělení je nicméně v rozporu se smlouvou, když v podstatě říká: Pokud se stanete členem, zaplatíte členský poplatek a budete uklízet, můžete se jít k rybníku podívat, jinak nemáte nárok.

Když redakce Zápotockého konfrontovala s obsahem smlouvy, řekl, že ve smlouvě „to není uvedené přesně“. Na to, že jeho spolek takovým jednáním porušuje ujednání s obcí, reagoval slovy „jo, jo, jo“. Později obrátil, že k rybníkům prý může jít kdokoliv, kdo chce, ale samozřejmě když se jedná o uzamčenou zahradu, „je to problém“.

Předseda spolku Dvořák byl sdílnější. „Když nám tam začali chodit lidi, začali lézt na zahradu, začali tam venčit psy, o to fakt nestojíme,“ připustil Dvořák. Podle něj navíc spolek nikdy do rybníků nenasazoval ryby. Právě na tuto činnost ale od obce získal na rok 2017 podporu 60 tisíc korun. Žádné peníze ale členové spolku obci nikdy nevraceli. Účetnictví pro spolek, který již šest let, tedy od svého vzniku, neodevzdal účetní závěrku, vypracovává Zápotockého přítelkyně.

Sadová ulice ve Zdiměřicích, kdy bydlí místostarosta.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Místostarostova rodina bydlí v ulici Sadová, což je část obce, kterou z obou konců lemují značky „průjezd zakázán“. Ulice je prý úzká, špatně se tam vyhýbají auta. Sám Zápotocký, předseda jesenické dopravní komise, má ale v místě dva dvory plné zaparkovaných aut z jeho autoškoly – včetně kamiónů a autobusů, které se po zmíněné ulici pravidelně pohybují. Za patnáct minut, které redaktorka v dané ulici strávila, kolem ní projelo přibližně šest vozidel Zápotockého autoškoly.

Místostarosta se brání, že značka se před ulicí ocitla ještě před jeho angažmá v zastupitelstvu. Jako předseda dopravní komise se Zápotocký účastnil i výběru vhodného dopravce pro službu bezplatných školních autobusů, kterou Jesenice přede dvěma roky zavedla a financovala s podporou státních dotací.

Vozidla z autoškoly místostarosty Jesenice Radka Zápotockého.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vítězem soutěže o zakázku za dva milióny korun se stala společnost Aria Travel, kterou Zápotocký zhruba před šesti lety vlastnil. I tato firma pravidelně neodevzdává účetní závěrky. Místostarosta zároveň přiznal, že se zná se současnou majitelkou firmy Marií Klenkovou. O střet zájmů se ale podle něj nejedná. „Nepřijde mi to tak, já oslovil další čtyři firmy, zkrátka ty nabídky, které zaslaly, byly všechny dražší,“ argumentoval Právu místostarosta.

Firma jeho známé ale v roce 2017 navyšovala náklady a požadovala od obce doplatky ve výši zhruba 230 tisíc korun. Místostarosta se brání tím, že společnost „rozšiřovala služby“.

V červnu navíc skončila daná smlouva, firma ale přesto děti, bez veřejné soutěže, vozí dál. Podle Zápotockého k soutěži zastupitelstvo přistoupí v listopadu, maximálně na konci roku, dříve prý „nebyl čas“.