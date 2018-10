Jan Švábek, Právo

Okrsků s pozoruhodnými čísly je ve městě hned několik. Postižena přitom není zdaleka jen jedna politická strana. Příkladem může být magistrátní kandidátka SPD v okrsku 4007. Zatímco prvních jedenáct kandidátů na ní má nejméně 14 hlasů, zbylých 36 kandidátů nemá žádný. SPD k žalobě přiložila čestná prohlášení jedenácti voličů, kteří ve svých okrscích volili celou stranu a zároveň nezaškrtávali kandidáty ostatních stran.

„Hlas od těchto voličů tak měli dostat všichni kandidáti SPD, kteří byli zapsáni na kandidátce. K tomuto však minimálně v uvedených případech nedošlo,“ stojí v žalobě, kterou má Právo k dispozici.

Členové SPD jsou přesvědčeni, že strana takto přišla o stovky hlasů. K tomu, aby pronikla do zastupitelstva, jich jí chyběly jen desítky. Pokud by nakonec s žalobou uspěla a překročila by limit pěti procent, získala by jeden až tři mandáty, o které by přišly jiné úspěšné subjekty. Tím by došlo i ke změně politických sil uvnitř zastupitelstva a možná i uvnitř vznikající koalice.

Čísla budí pochyby

V okrsku 2013 zase podivně ztratilo hlasy hnutí ANO. Většina ze 47 kandidátů má kolem sedmdesáti hlasů. Výjimkou jsou lidé mezi 34. až 37. místem, kteří mají shodně jen 35 hlasů. „Zřejmě nám v tomto okrsku chybí 156 hlasů. Z našeho pohledu je to anomálie a u některých našich členů to vzbuzuje pochybnosti,“ sdělil lídr a krajský šéf ANO Roman Zarzycký.

Těžko lze takové případy vysvětlit, není to standardní Eva Sachunská, Český statistický úřad v Plzni

V okrsku 3039 má pro změnu 21letý student a kandidát Pirátů č. 44 David Bočan 141 hlasů, což je téměř šestkrát více, než má v okrsku lídr pirátské kandidátky Pavel Bosák nebo třikrát více než v místě obdržel oblíbený politik, náměstek primátora a poslanec Martin Baxa (ODS).

SPD v žalobě popsala chyby v šesti okrscích. Na vrub jdou členům volebních komisí. Politické strany do nich dosazují své zástupce, kteří by měli hlasy nejen sčítat, ale i kontrolovat zástupce konkurenčních subjektů. Ne každá strana má ale v každé komisi svého člena. Ne vždy jsou navíc členové dostatečně kvalifikovaní. Někteří politici teď v zákulisí hovoří o manipulaci s hlasy.

Chyby by měl uhlídat program

Nad některými z chyb kroutí hlavou i statistici. „Pokud by členové komisí postupovali tak, jak jsou školeni, tak by program takové odchylky uhlídal. Těžko lze takové případy vysvětlit, není to standardní,“ řekla Právu Eva Sachunská z Českého statistického úřadu v Plzni.

Žalobu SPD má nyní v rukou Krajský soud v Plzni. Pokud má mít žaloba naději na úspěch, musí být podle místopředsedy krajského soudu Alexandra Krysla nejprve prokázáno, že došlo k pochybení. Zadruhé musí být zřejmé, že dané pochybení ovlivnilo výsledek voleb.

„Soud může v nejkrajnějším případě nařídit nové volby,“ řekl Právu Krysl. Pravděpodobnější variantou ale je, že hlasy v napadených okrscích přepočítá nebo žalobu zamítne. V posledním případě je SPD podle lídryně kandidátky, krajské šéfky a poslankyně Jany Levové připraveno věc hnát až k Ústavnímu soudu. „Pokud by takto zjevná věc neprošla českým soudnictvím, tak budu vážně uvažovat o tom, že do květnových voleb požádám o monitoring voleb OBSE, protože bychom žili v nedemokratické zemi,“ uvedla Levová.

Na koalici se v Plzni domluvilo vítězné hnutí ANO s ODS, ČSSD a TOP 09. SPD a Piráti už strany vyzvaly k tomu, aby do zveřejnění rozsudku nepodepisovaly koaliční smlouvu.