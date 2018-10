Jiří Růžička, Aleš Fuksa, Právo

Zoo v Hluboké nad Vltavou se nabídla, že se o medvěda může krátkodobě postarat. Šlo by o umístění mladé šelmy v prostorách záchytné stanice v Rozovech u Temelína. Právu to exkluzivně potvrdil ředitel Zoo Hluboká Vladimír Pokorný.

„Prostory máme jen na krátkodobé umístění medvěda. Tuto dobu omezíme maximálně na dva měsíce, tedy do konce roku,“ řekl Právu Pokorný, který tak vyšel vstříc požadavkům ochránců přírody. Ředitel Zoo Hluboká však zároveň upozornil, že nevěří tomu, že by se medvědovi po 1. lednu, kdy by skončila dvouměsíční báze medvěda v Rozovech, podařilo sehnat v rámci České republiky jiné prostory, kde by mohl být dlouhodoběji.

S pomocí se hlásí i Zoo Tábor, a to při odchytu medvěda. „Musíme proti odstřelu medvěda ostře vystoupit a nabízíme veškerou svou pomoc při jeho odchytu, včetně bezplatného ´naspání´ medvěda. Jakékoliv návrhy na okamžité zabití medvěda, který reálně nikoho neohrožuje, jsou tak v rozporu se zákonem o ochraně přírody. Jeho zabití by bylo neospravedlnitelné,“ řekl Právu ředitel Zoo Tábor Evžen Korec.

Na odchyt peníze nejsou, na vrtulník k odstřelu ano



„Je zarážející, že kraj nechce platit čtyřem obcím prokazatelně vynaložené náklady na realizovaný odchyt. Na druhou stranu má ale peníze na vrtulník, který by posloužil při jeho odstřelu. Stále je ale mnoho těch, kterým na osudu medvěda záleží. Pod petici na jeho záchranu se od pondělí dne podepsalo již více než 9400 lidí,“ podotkl Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí.

Snímky medvěda, který se zaměřil u Doubrav na Zlínsku na popadané trnky.

FOTO: Pavel Košíček

Emoce vyvolala slova o odstřelu i u lidí. „To nemůže myslet vážně!!!!! To máme tolik medvědů, že jeden sem, jeden tam, to je fuk? Mám dojem, že na Moravě je víc hejtmanů než medvědů....,“ napsala v jednom z příspěvků uživatelka Facebooku.

„Samozřejmě chápu rozhořčení majitelů mrtvých ovcí a po pravdě nerada bych se s ním (medvědem) setkala tváří v tvář, ale podle mě by tohle mělo být až krajní řešení,“ napsala k odstřelu další. Lidé také popisují vlastní zkušenosti: „U nás vyvrátil výpustě rybníka, rozebral části plotu.“

Dva tábory



„Ono se to jinak píše někde v obýváku u počítače, a jiné to je, když na vlastní oči vidíte medvěda uprostřed vesnice, když jedou lidi do práce a děcka do školy,“ svěřila se v úterý dopoledne obyvatelka Rajnochovic. „I u nás jsou dva tábory.”

„Ráno ve čtvrt na šest byl opět v Rajnochovicích. To už je na dědině několikátý den. Odstřel je asi to poslední, ale myslím, že by se s tím měl pan hejtman a kraj něco udělat, a hodně rychle, než se stane, nedej bože, něco horšího,“ řekl v úterý Právu starosta Rajnochovic Antonín Uhřík.

Od minulého čtvrtku je na Vsetínsku instalovaná past, do které má medvěda nalákat návnada jablek a medu. [celá zpráva]

Kde přesně, to ochránci přírody a zástupci obcí neuvedli. Umístěna je v blízkosti obcí Oznice, Bystřička, Jarcová a Jablůnka na Vsetínsku. Úterní výskyt medvěda v Rajnochovicích je tak dost mimo, ovšem zvíře dokáže zdolat i dvacet kilometrů za den.

Zlín a Olomouc ho nechtějí

Některé zoologické zahrady se k umístění medvěda nijak vstřícně neměly. „Není to tak jednoduché, není to jenom o tom, jestli zoologická zahrada je ochotná přijmout takové zvíře. Jde o to, jestli má možnosti, prostory, v jakém zdravotním stavu bude to zvíře. Protože my nejsme uzpůsobeni jako záchranná stanice na odchycená nebo zraněná zvířata, a to z veterinárních důvodů,“ řekla Právu mluvčí Zoologické zahrady Olomouc Karla Břečková.

„My to nesmíme dělat, protože by hrozilo zavlečení nákazy pro exotická vzácná zvířata. Nezáleží na tom, jestli bychom medvěda chtěli, nebo nechtěli. Říct jen od stolu, že některá zoologická zahrada to zvíře přijme, se dá, ale není jistota, že se to podaří. Je potřeba dodržet všechna pravidla, která zoologické zahrady mají, a není jich málo,“ dodala Břečková. Stejně se vyjádřila mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková.