Karolina Brodníčková, Právo

Proč chcete ústřední výkonný výbor ČSSD požádat o důvěru? Máte pocit, že vám po prohraných obecních a senátních volbách ve straně nevěří?



Ne. Je to reakce na aktuální situaci v sociální demokracii. Po komunálních a senátních volbách spory v ČSSD neustávají. Vracíme se ke sporům, na které jsme již odpověděli: zda máme být ve vládě, nebo kdo má být ve vládě. V takové atmosféře je potřeba jasně říci, kudy se soc. dem. vydá. To jsem připraven udělat, ale potřebuji důvěru.

Přimělo vás k tomu úterní jednání platformy Zachraňme ČSSD, kde vás její členové kritizovali?



Nikoliv. Byl jsem k tomu rozhodnutý už předtím a motivovala mě k tomu atmosféra v soc. dem. Od února, co jsem byl zvolen, jsem se snažil, aby sociální demokracie byla jednotná a aby spolu jednotlivé skupiny diskutovaly. Ale ukazuje se, že někteří si pletou diskusi s anarchií, a to možné není. Je potřeba jasně vytyčit směr a tudy potom jít, případně pojmenovat ty, kteří chtějí jít jinou cestou.

Nestačilo by počkat na březnový sjezd, kde si mají delegáti ČSSD zvolit nové vedení?



Pokud by ta situace, která panuje v ČSSD teď, pokračovala až do sjezdu, tak se obávám, že by už nebylo co zachraňovat.

Zřejmě předpokládáte, že důvěru dostanete, jinak byste do toho nešel, že?



Ne. Já jen otevřeně říkám, jaké jsou mé motivy a stejně otevřeně to řeknu i členům ústředního výkonného výboru. Bude na nich, zda se se mnou ztotožní, nebo nikoliv.

Co když důvěru nezískáte? Neohrozí to koaliční vládu ANO a ČSSD?



To by záleželo na tom, kdo by převzal vedení sociální demokracie.

To by byl zřejmě z titulu své funkce první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.



Ano.

Je potřeba jasně vytyčit směr a potom tudy jít, případně pojmenovat ty, kteří chtějí jít jinou cestou

Neriskujete tím stabilitu vlády, když platforma Zachraňme ČSSD, ve které se Zimola angažuje, vybízí k rekonstrukci kabinetu?



Já vysvětluji, jaké jsou mé motivy. Hlavním motivem je aktuální situace v ČSSD. My jsme sice vyjednali důstojné členství ve vládě, máme pět ministrů, kteří pracují a kterým se již podařilo řadu věcí prosadit, ale veškeré úspěchy a výsledky vlády jsou neustále přehlušovány spory ve straně. Jako předseda musím říci dost, tohle musí skončit. Chci jít tímto směrem. Chci, abychom prezentovali naše témata, náš volební program. Ale potřebuju pro to mít klid ve straně a důvěru našich členů.

Měli by o důvěru ÚVV požádat i ostatní členové vedení?



Já si myslím, že tohle by mělo být pouze o předsedovi. S ohledem na to, že v březnu bude sjezd, nevidím jako smysluplné, abychom hlasovali o celém vedení.

Spekuluje se, že by o důvěru mohl požádat i Zimola, na kterého se údajně řada členů zlobí a není proto jisté, zda by ji získal. Postavíte se za něj?



Já bych upozornil ÚVV, že z mého pohledu by to mělo být pouze o důvěře předsedovi.

Chtěl byste, aby vedení strany v současném složení pokračovalo až do sjezdu v březnu?



Ano. Na sjezdu se musí sociální demokracie rozhodnout, jak dál.

Ukazuje se, že někteří si pletou diskusi s anarchií, a to možné není

Budete chtít ten tým na sjezdu změnit?



Předseda tu není přece od toho, aby si diktoval tým, jaký má být zvolen. To v ČSSD běžné není. Delegáti sjezdu musí vyhodnotit, co jednotliví kandidáti nabízejí a také to, jak jednotliví členové vedení pracovali.

Poslední dobou se ukazuje, že vám se Zimolou skřípají vztahy. Rozumí si více s ostatními členy platformy než s vámi...



Několikrát jsem vyzval členy platformy, aby platformu rozpustili a zapojili se do normálního fungování orgánů soc. dem. Říkal jsem to i v úterý na jednání platformy. Nemyslím si, že řešení pro ČSSD je, že si každý z členů vedení vytvoří svoji platformu.

Moje platforma je sociální demokracie, já se zodpovídám ústřednímu výkonnému výboru a sjezdu. To jsou standardní mechanismy.

Jiří Zimola a Jan Hamáček

FOTO: Petr Horník, Právo

Před volbami jsem objel většinu republiky, každý večer jsem měl diskusi se straníky. Častokrát bylo na takových jednáních víc lidí, než kolik jich bylo v úterý na schůzi platformy. Ale nikdy jsem z toho nedělal tiskové konference, nikdy jsem problémy strany veřejně neventiloval.

Debata může být ostrá, ale má zůstat uvnitř soc. dem., protože v médiích potom přehluší úspěchy a veškerou práci, kterou děláme. Lidé nám potom nerozumějí, mají pocit, že jsme rozhádaná parta, která neví, co chce.

A co by se teda mělo podle vás na ústředním výkonném výboru stát?



Chci vystoupit, požádat o důvěru a nabídnout všem, kteří chtějí, práci v programové radě. To je skupina, kterou chci vytvořit a chci pro ni oslovit úspěšné komunální politiky. Chci, aby skupina formulovala jasné priority na nejbližší měsíce, které budeme ve vládě prosazovat.

Z platformy Zachraňme ČSSD nicméně zní vzkaz, že se rozpouštět nehodlá. Budete na to dál tlačit?



Já jsem svůj názor řekl a stojím si za ním.

Myslíte, že je vůbec ještě možné, aby vám tandem s Jiřím Zimolou fungoval?



Určitě, ale musíme se vrátit k tomu, co bylo na začátku. Když jsme byli v únoru zvoleni jen my dva, tak jsme byli schopni spolupracovat a nepotřebovali jsme žádné platformy.

Chtěl byste, aby zůstal prvním místopředsedou i po volebním sjezdu v březnu?



Na takovou otázku je teď předčasné odpovídat.

Sám jste ale rozhodnutý, že na předsedu budete kandidovat znovu.



Za předpokladu, že v sobotu dostanu od ÚVV důvěru a že se mi podaří zrealizovat to, co chci.

Měl by se vedoucí tým osvěžit novými tvářemi?



Předpokládám, že ke změnám dojde. Nemluvil jsem s místopředsedy, zda chtějí nebo nechtějí kandidovat. Vedení bude odrazem vůle členské základny.

Vy jste vzkázal, že ti, co se neztotožňují s hodnotami ČSSD, mají stranu opustit.



Já jsem řekl, a říkám to znovu, že soc. dem. má nějaké základní hodnoty a programové cíle. My jsme přivedli zemi do Evropské unie, jsme proevropská strana. Jsme přesvědčeni, že naše členství v EU nemá alternativu. Nemá cenu projekt EU bořit a pokukovat po nějakém jiném projektu. Pokud se s tím někdo nedokáže ztotožnit, tak je to problém.

Vaše slova mířila zřejmě na místopředsedu Jaroslava Foldynu, který zvažoval rezignaci a je velkým kritikem EU. Měl by tedy stranu podle vás opustit?



Všichni politici jsou dospělí lidé a je na nich, jak se rozhodnou.

Nestmelila by se ČSSD tím, pokud by ji někteří lidé opustili?



Myslím, že jsem vám už odpověděl. Pokud ČSSD chce být čitelná, musí držet programové hodnoty.

Neprospělo by tedy vaší straně, kdyby se rozdělila na dvě? Jednu proevropskou a druhou kritickou k EU?



Já jsem celou dobu, co jsem ve vedení soc. dem., dělal všechno pro to, aby se soc. dem. nedělila. Jakkoliv to může vypadat, že jsou mezi námi rozdíly. Je to možná tím, že ty dvě skupiny mluví o věcech, které nás rozdělují, a zapomínají na to, co nás spojuje. Jsem přesvědčen, že takových věcí je mnohem víc. Je to jenom o tom, na co budeme klást důraz a prioritu. Já nebudu ten, kdo bude dělit soc. dem.

