Do kritiky Zimoly se podle informací Práva pustili i odpůrci vstupu ČSSD do vlády, Lubomír Zaorálek a Alena Gajdůšková. Té se podle dobře informovaného zdroje Práva nelíbilo, že Zimola a jeho platforma kritizovali práci ministrů ČSSD. To by podle Gajdůškové měla dělat spíš opozice.

Platforma požaduje například rekonstrukci vlády. Založil ji bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek

Netolický: Platforma není ČSSD

Ostře se od uskupení distancoval pardubický hejtman Martin Netolický. „Platforma není sociální demokracie. Zastánci platformy nejsou kompetentní za ČSSD vystupovat.”

Jiří Zimola a Jan Hamáček

Příchylnost k platformě odmítl i místopředseda Jaroslav Foldyna. „Nepatřím k této skupině. Dnes večer každý odventiloval svoje názory. Doteď jsme toho byli všichni plní. Na sobotní jednání Ústředního výkonného výboru půjdeme s čistou hlavou,“ konstatoval Foldyna.

Předsednictvo podobně jako poslanecký klub v pátek plně podpořil Jana Hamáčka coby lídra strany. Hamáček hodlá v sobotu členy požádat o důvěry a je velmi pravděpodobné, že ji dostane.