Novinky, ČTK

Město má 60 dní ode dne doručení na zjednání nápravy, stojí v dokumentu kraje, který má ČTK k dispozici. Pokud město nařízení nezmění, kraj bude rozhodovat, že účinnost nařízení pozastaví.

Systému dokument vytýká zejména to, že používá pojmy jako "návštěvnický režim", "abonentní režim" a "rezidentní režim" bez propojení na jednotlivé způsoby užití vymezených oblastí města. Režimy jsou podle kraje sice popsané v nařízení číslo 11, to ale podle kraje nelze brát v potaz. "Každý vydaný právní předpis obce by měl - co do svého obsahu i rozsahu - samostatně výkladově obstát," stojí v dokumentu.

Kraj městu také například vytýká, že v článku o způsobu placení ceny jsou uvedeny tři způsoby úhrady, ustanovení se však výslovně nevztahuje k jednotlivým skupinám adresátů. Není tak podle úřadu jednoznačně zřejmé, zda návštěvník, abonent či rezident může cenu uhradit jakýmkoli z popsaných způsobů nebo jen některým z nich.

Rezidentní parkování bylo v historickém centru Brna zavedeno od 1. září.

Rezidenti, abonenti, návštěvníci



Rezidenti, tedy lidé s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, v místě bydliště mohou parkovat. Za jedno auto zaplatí 600 korun, za další auto 15 000 korun.

Abonenti, tedy lidé, kteří v oblasti podnikají, zaplatí za jedno auto 6000 korun, za druhé 20 000 korun.

Pro návštěvníky si každá městská část určuje pravidla sama. Místa jsou rozdělena na pásma, v každém je možné stát zdarma jinak dlouho. Delší stání je zpoplatněno.

Ještě dalšími způsoby je řešeno, pokud člověk jede na návštěvu za někým, kdo má v místě trvalé bydliště.