Soudkyně Martina Weissová zhruba po hodině jednání odročila na neurčito, aby se mohl Srp a jeho obhájce seznámit s důkazy protistrany. Jde zejména o dokumenty z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Srp měl nastoupit podle loňského návrhu Miloše Zemana do čela Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Na to Hutka reagoval příspěvkem na své facebookové stránce. „No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět na ruby...,” napsal Hutka.

No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on... Zveřejnil(a) Jaroslav Hutka dne Čtvrtek 19. leden 2017

Táž komise Srpovi přitom před třemi lety odmítla vydat osvědčení příslušníka protikomunistického odboje, proto se proti Zemanovu návrhu ohradila. Tehdejší premiér Bohuslav Sobotka nakonec Srpa do komise odmítl jmenovat.

Karel Srp u soudu

FOTO: Petr Horník, Právo

Srp v žalobě argumentuje rozhodnutím Městského soudu v Praze z roku 2000, podle kterého byl ve spisech StB veden neoprávněně, protože se nepodařilo jednoznačně prokázat pravost Srpova podpisu na závazku.

Oběma by stačila omluva



Srp žádá po Hutkovi omluvu. „Máme za to, že ta tvrzení jsou nepravdivá,“ uvedl Srpův obhájce Adam Černý. „Mám za to, že byly zveřejněny nepravdivé údaje. Rozšířením těchto nepravdivých údajů byla způsobena újma žalobci,“ pokračoval Černý, podle kterého by Srpovi stačila Hutkova omluva. „To si myslím, že je velkorysý smír,“ podotkl advokát.

Jaroslav Hutka u soudu

FOTO: Petr Horník, Právo

„Máme dost důkazů o tom, že výroky, které pan Hutka učinil o tom, že pan Srp udával StB, jsou pravdivé a přiléhavé. Žalobce by si měl uvědomit, jak se choval v minulosti,“ kontroval Hutkův právní zástupce Jaroslav Svejkovský.

Podle něj by Hutkovi stačilo, kdyby se Srp za své chování omluvil a vysvětlil tehdejší situaci. „Pan Hutka je srozuměn s tím, že ne všichni se za minulého režimu chovali jako hrdinové a mohli podlehnout nátlaku minulého režimu,“ konstatoval Svejkovský.

Podle Hutky je ostudné, že se členem Etické komise měl stát někdo, kdo donášel na tzv. třetí odboj. „Je naprosto ostudné, že lidé, kteří spolupracovali s StB, chtějí vstupovat do veřejného života. Že takoví lidé dostávají vyznamenání od současného prezidenta, má jistou vypovídající hodnotu,“ podotkl Svejkovský.

Srp má se Zemanem přátelský vztah. V únoru 2013 uspořádal v sídle Jazzové sekce soukromou oslavu pro Zemana, tehdy nově zvolného do úřadu prezidenta. Zeman Srpovi udělil 28. října téhož roku medaili Za zásluhy.